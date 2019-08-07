Кризис в медицине: специалистов не хватает, возможно, не только в Даугавпилсе

Из-за нехватки медицинских работников, которая на этой неделе особенно ярко выявилась в Даугавпилсской региональной больнице, председатель комиссии Сейма по труду и социальным делам Андрис Скриде созвал на следующей неделе внеочередное заседание комиссии.
Как написал Скриде в социальной сети Twitter, происходящее в Даугавпилсской больнице вызывает опасения, что аналогичная ситуация существует и в других местах, и нужно срочно решать проблему нехватки медиков.
"Сфера здравоохранения в бюджете 2020 года должна быть приоритетом", - добавил Скриде.
Как сообщалось, из-за нехватки врачей Даугавпилсская региональная больница до 1 сентября отказалась от проведения плановых операций.
"1 августа одному врачу пришлось разрываться между кесаревым сечением, обеспечением искусственной вентиляции легких другому пациенту и интубацией третьего", - сообщил член правления Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов.