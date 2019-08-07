Теперь официально: в Риме запретили сидеть на ступеньках Испанской лестницы

Дело в том, что лестница, ведущая к церкви Тринита-дей-Монти на площади Испании, является памятником архитектуры.

Нарушителей ждет штраф в 250 евро, а в случае неповиновения сотрудникам полиции он может возрасти и до 400 евро.

Отмечается, что такие же правила уже были приняты, например, для всех монументальных фонтанов, включая фонтан Треви, где запрещено не только купаться, но и сидеть на мраморе или ступеньках, ведущих к нему, пишет REGNUM.