Ср, 7.08.2019
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Теперь официально: в Риме запретили сидеть на ступеньках Испанской лестницы

ФОТО: AFP/SCANPIX

Мэрия Рима запретила жителям города и туристам сидеть на Испанской лестнице, во вторник, 6 августа, пишут зарубежные СМИ.

Дело в том, что лестница, ведущая к церкви Тринита-дей-Монти на площади Испании, является памятником архитектуры.

Нарушителей ждет штраф в 250 евро, а в случае неповиновения сотрудникам полиции он может возрасти и до 400 евро.

Отмечается, что такие же правила уже были приняты, например, для всех монументальных фонтанов, включая фонтан Треви, где запрещено не только купаться, но и сидеть на мраморе или ступеньках, ведущих к нему, пишет REGNUM.

Фонтан Треви в Риме.

ФОТО: ALESSANDRO SERRANO/AGF/SIPA/ALESSANDRO SERRANO/AGF/SIPA

Новое постановление вступило в силу в начале июня, но для практического применения его требовалась резолюция, одобренная недавно в муниципальном совете Рима.

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