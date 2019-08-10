Учитывая, что я всегда был большим энтузиастом Ближнего Востока, в этом году летний отпуск я решил провести в стране для нас малоизвестной - мистической Иордании. За 10 дней я и шестеро моих друзей проехали через всю страну из столицы Аммана до прибрежного города у Красного моря Акабы.

Портал TVNET начинает новую серию статей под названием "Познакомься с Иорданией", в рамках которой я расскажу много интересного об этой загадочной и удивительной стране.

Расположение

Иордания находится в регионе, к которому многие люди относятся не слишком позитивно - на Ближнем Востоке. Тем не менее, это достаточно мирная и безопасная страна, которая смогла сохранить внутреннюю стабильность даже перед лицом соседних потрясений.

Чтобы понять, что я имею в виду, нужно взглянуть на карту - Иордания граничит с Израилем и Палестиной на западе, раздираемой войной Сирией на севере и с Саудовской Аравией и нестабильным Ираком на востоке.

Как попасть?

Из Вильнюса в Амман, столицу Иордании, летает прямой рейс Ryanair. Также возможно вылететь из Риги в Эйлат, южный город Израиля, и оттуда пересечь границу Иордании.

Необходимые документы

Я не знаю, как насчет неграждан, но граждане Латвии могут получить визу на 30 дней прямо в аэропорту. Однако я настоятельно рекомендую вам купить так называемый Jordan Pass, который стоит около 90 евро.

В его стоимость входит посещение Петры, а также других впечатляющих иорданских памятников архитектуры.

Климат

Хотя в летние месяцы в Иордании может быть относительно высокая температура (до 40 градусов днем в горных районах и до 50 градусов в низинах), эта страна - не просто одна большая пустыня.

Во время нашей поездки нам удалось побывать в зеленых заповедниках, а побережье всегда радовало наличием пальм.

В любом случае, путешествуя по Иордании (по крайней мере летом), желательно быть вооруженным сильным солнцезащитным кремом и всегда иметь при себе достаточное количество воды.

ФОТО: Toms Rātfelders, TVNET

Люди

Абсолютное большинство (около 95%) населения страны составляют арабы. Кроме того, как вы уже могли догадаться, большинство жителей мусульмане.

Однако это не означает, что Иордания воплощает все стереотипы об арабском мире и исламе, которые существуют в умах латвийского народа.

Например, в Иордании мы нигде не видели людей, гуляющих с автоматами. Точно так же мы не видели большого количества женщин, одетых в черное с ног до головы. Напротив, некоторые даже не носили хиджабы, позволяя темным волосам свободно развеваться на ветру.

Арабы дружелюбные люди и привыкли разговаривать с незнакомцами на улице. Часто даже приглашают на обед или чашку чая / кофе.

В местах крупных туристических объектов (таких как Петра) ситуация несколько отличается. Основная цель местных жителей - заработать на туризме как можно больше денег.

Часто возникают ситуации, когда вас фотографируют на ваш же телефон, преподносят различные подарки и сувениры, а затем просят за это плату.

Аналогичная история с парковкой. Часто бывает так, что вам любезно предлагают припарковать свой автомобиль в частной зоне, как будто просто от души. Однако, когда вы вернетесь, могут попросить денег.

Экономика

Хотя многие могут подумать, что в Иордании, как в стране Ближнего Востока, должно быть много нефти, это не так. Ее экономика в основном базируется на сфере услуг.

Туризм также хорошо развит, но еще не достиг своего потенциала. Это потому, что многие туристы боятся приезжать в Иорданию из-за вышеупомянутого стереотипа о политической нестабильности.

Деньги

Официальная валюта Иордании - динар, однако, во многих местах принимают и доллары.

1 евро составляет примерно 0,78 иорданских динаров.

Сразу могу добавить, что Иордания не самая дешевая страна в регионе, но она не такая дорогая, как, скажем, Объединенные Арабские Эмираты или Катар.

Во время моей поездки я заметил, что цены были в основном на уровне Латвии. Например, за завтрак в закусочной за одного человека мы заплатили 5 динаров. Позже мы узнали, что есть места дешевле, если избегать надписей и меню на английском языке.

Причина довольно проста - такие места больше направлены на привлечение туристов.

Здесь также следует упомянуть, что если в магазине не указана цена, значит есть возможность поторговаться.

Когда дело доходит до сделок, имейте в виду, что ваши шансы снизить цену значительно уменьшаются около главных достопримечательностей.

Жилье

Во время путешествия мы пользовались услугами сервиса AirBnB, поэтому я ничего не могу сказать об отелях. Нам попадалось как довольно солидное жилье, так и то, в котором не было кондиционера, и периодически засорялся туалет.

Рекомендуется внимательно ознакомиться с отзывами, размещенными на сайтах бронирования, чтобы свести к минимуму риск путаницы.

Если вы решите отправиться в пустыню и в тур Wadi Rum, настоятельно рекомендую остановиться в бедуинских деревнях и их традиционных палатках. Это даст вам возможность понаблюдать за великолепным звездным небом ночью и увидеть чудесный восход солнца утром.

Обычаи и законы

Хотя многие могут подумать, что в Иордании не стоит ходить в шортах или с обнаженными плечами, на самом деле обычаи здесь не так строги. Конечно, не нужно провоцировать, но, по крайней мере, мы видели, что многие местные жители не придерживаются традиционных исламских одеяний, а туристам прощается гораздо больше.

Лично я все время ходил в шортах в Иордании и не получал никаких замечаний. Только перед входом в мечеть нас просили надеть мусульманскую традиционную одежду.

ФОТО: Toms Rātfelders, TVNET

Тем не менее, соблюдать все правила во время священного месяца Рамадан придется. Не рекомендуется есть в течение дня, особенно на улице.

Я знаю людей, которых закидали камнями во время Рамадана только потому, что они купили гамбургер на обед.

Здоровье

В дополнении ко всему вышесказанному, необходимо помнить о защите от солнца и большом количестве жидкости. Также не стоит переоценивать свои возможности и силы.

Физическая активность в сочетании с сильной жарой может привести к обмороку, поэтому необходимо прислушиваться к своему телу, чтобы понять, сможете ли вы подняться еще на 800 ступенек на вершину горы, если 800 уже пройдены.

Природа Иордании и архитектурные памятники чрезвычайно красивы, но к ним часто трудно подобраться.

Если бы потребовалась медицинская помощь, необходимо было бы поехать либо в столицу Амман, либо в Акабу на юге страны.

Транспорт

В Иордании относительно хорошие дороги, а в стране доступен недорогой пригородный транспорт. Например, поездка на автобусе за полчаса обойдется вам всего в € 1,20.

Однако для удобства путешествий я бы порекомендовал взять напрокат автомобиль. Это сделает поездку по самым красивым местам Иордании намного проще.

Поезда здесь практически не ходят. Исключением являются экскурсии по железной дороге Хиджиаз, которые иногда организуются туроператорами.

ФОТО: Toms Rātfelders, TVNET

Если необходимо быстро добраться из пункта А в пункт Б, можно также использовать внутренние рейсы.