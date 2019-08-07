Одержимость трагедиями и суицидальные мысли: девушка стрелка из Огайо о "тревожных звоночках"

Аделия Джонсон встречалась с Беттсом в течение нескольких месяцев до мая этого года. После трагических событий, произошедших в воскресенье, она написала о прошлых отношениях эссе на 2200 слов, которое отправила в СМИ. Также она сама опубликовала его в интернете.

"Не имею понятия, какой была его мотивация", - написала 24-летняя Джонсон. Она не думает, что Беттс тщательно спланировал стрельбу, а также, что у него была мотивация на почве расовой неприязни.

Джонсон пишет, что еще на первом свидании Беттс показывал ей видео со стрельбой в синагоге Питтсбурга, попутно комментируя видеоролик. Позднее они говорили о трагедиях, которые произошли во всем мире, а также о суицидальных мыслях.

Девушка отмечает, что много чего из разговора не воспринималось всерьез. Например, Беттс очень много говорил о серийных убийствах, однако это была только одна из тем, которую проходили на тот момент в колледже, в котором они оба учились.

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Одержимость Беттса трагедиями и жестокостью была уравновешена тем, что он вел себя как "настоящий джентльмен". Она считала, что стрелок посредством шуток о нанесении вреда другим людям пытался справиться с психологическими проблемами.

"Он относился ко мне очень хорошо. Сколько видела, он так относился ко всем. Он никогда не вел себя злобно. Но как выяснилось, это в нем было", - рассказала в интервью Джонсон.

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Джонсон призналась, что их сблизило обсуждение психологических проблем. Беттс говорил ей, что страдает от биполярного и, возможно, обсессивно-компульсивное расстройств.

Беттсу нравилось оружие, однако он один раз признался Джонсон, что людям с психическими расстройствами нужно запретить его покупать.

Бывшие одноклассники сказали, что еще со средней школы у него был список с людьми, которых он хотел убить или изнасиловать. За это он был временно исключен из школы.

Джонсон отметила, что во время отношений заметила несколько тревожных знаков. Беттс уезжал со своей метал-группой на концерт в другой штат и будучи выпившим позвонил ей оттуда, сказав, что "хочет навредить людям".

Как сообщает портал Buzzfeed News, Беттс был солистом группы жанра porngrind, которому характерны песни на тему насилия, в том числе сексуального.

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Беттс в мае планировал оставить в доме другой бывшей девушки письмо с предупреждением "ты не сможешь убежать от своего прошлого".

Стрелок пытался эти случаи преподнести как шутки, однако девушка не совсем поверила в это. Позже стрелок признался ей, что он чувствовал "неконтролируемую тягу к поступкам". Например, один раз он поджог заброшенный дом.

Из-за многих знаков Джонсон в мае решила разорвать отношения. После расставания она отправилась со своими подозрениями к матери стрелка, однако не рассказала, о каких темах конкретно они говорили.

Полиция смертельно подстрелила Беттса примерно через 30 секунд после открытия стрельбы. Несмотря на небольшое время обстрела, он успел убить девять человек. Еще 27 получили ранения.

Среди убитых были сестра стрелка и ее друг.

Джонсон думает, что Беттс хотел умереть. "Именно это он и хотел - чтобы его застрелили", - рассказала девушка, которой до этого стрелок признался в двух попытках самоубийства. "Если бы кто-то спросил, он бы сразу же ответил, что ненавидит себя".