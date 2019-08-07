"Вторая жизнь": начинается прием поношенных джинсов для вторичной переработки

О создании новой одежды из полученных материалов позаботится участвующая в проекте эстонский дизайнер Реэт Аус, которая уже много лет при создании своих нарядов использует дружественные для окружающей среды решения: "Как дизайнер с долгосрочной перспективой,

я уже давно смотрела на отходы индустрии моды как на сырье и искала различные решения, чтобы использовать произведенные материалы настолько долго, насколько только возможно.

Имеются две существенные возможности: повторное использование, когда вещь делают более ценной (upcycling), и переработка (recycling)", - говорит дизайнер Реэт Аус.

Она отмечает, что сотрудничество является результатом долгосрочного развития, и, чтобы после потребления вернуть материалы в оборот, следующий шаг надо сделать вместе. "Наши испытания переработанных волокон уже настолько успешны, что сейчас в коллекции наряду с продуктами upcycled есть и вязаные вещи recycled. Внедряя этот метод, мы создали возможность вместе с новыми материалами оставлять в обороте и поношенную одежду".

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"Бережное по отношению к окружающей среде и ответственное потребление является одной из ценностей, за которые мы выступаем и к которым приобщаем и своих клиентов. Например, в этом году мы отказались от маленьких пластиковых пакетов в отделе продовольствия, исключили из ассортимента одноразовую пластиковую посуду, а также создали бесплатный пункт набора питьевой воды. Поэтому

данный проект сотрудничества является еще одним способом, позволяющим с помощью простых, обыденных действий стать еще более дружественными к окружающей среде,

в данном случае обратившись к важной проблеме текстильной индустрии - огромным объемам выброшенной одежды. Ее можно решить, не только совершая долгосрочный выбор во время покупки одежды, но также продуманно освобождаясь от поношенных вещей", – говорит директор универмага Stockmann Даце Голдмане.

ФОТО: Пресс-фото

Объемы отходов, производимых текстильной промышленностью, являются все возрастающей проблемой, для которой нужно найти эффективные решения, потому что

быстрая мода несет с собой не только низкие цены, но нередко и низкое качество товаров. В то же время доходы людей увеличились: одежду покупают чаще, надевают реже, и вещи быстро изнашиваются.

Считают, что в мире каждую секунду на свалки вывозят целый грузовик одежды. В свою очередь в Европейском Союзе для повторного использования или переработки, с последующим использованием в качестве сырья, собирают только примерно четвертую часть поношенной одежды - остальная заканчивает свою жизнь на свалках или сжигается.

ФОТО: Пресс-фото

Каждый может сдать свою поношенную одежду из джинсовой ткани, оставив ее в созданном специально для этих целей ящике, который находится в зоне лифтов 3-го этажа в универмаге Stockmann, таким образом внеся свой вклад в улучшение окружающей среды и уменьшение текстильных отходов. Одежду для переработки будут принимать вплоть до конца сентября.