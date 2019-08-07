Ср, 7.08.2019
На улицах, повторяю, имеем лишь несколько десятков тысяч человек. На страну с более чем 140-миллионным населением! Остальные же, не находя желанного покоя ни в телевизоре, ни в холодильнике, все чаще с тоской вспоминают о временах, когда действительно были счастливы. Иван Пауков, комментатор TVNET

Вандалы уничтожили место для отдыха в Царникаве у Гауи

ФОТО: Carnikavas novada pašvaldība

В конце июля вандалы разгромили место для отдыха и понтонный причал для лодок в Царникаве в конце улицы Атпутас, сообщает агентство LETA.

Как указали в Царниковской думе, понтонный причал был сорван и выброшен в Гаую, кроме того, в реку выбросили столы и скамейки, находившиеся у места для костра. Перед этим их повредили.

Самоуправление благодарит царниковких рыбаков, которые помогли доставить обратно поврежденный понтон.

Территория уже приведена в порядок. В материальном выражении разрушения не наблюдаются.

Действия вандалов не были замечены своевременно, в результате чего никто вовремя не сообщил в муниципальную полицию Царниковского края.

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