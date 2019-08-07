Вандалы уничтожили место для отдыха в Царникаве у Гауи

В конце июля вандалы разгромили место для отдыха и понтонный причал для лодок в Царникаве в конце улицы Атпутас, сообщает агентство LETA.
Как указали в Царниковской думе, понтонный причал был сорван и выброшен в Гаую, кроме того, в реку выбросили столы и скамейки, находившиеся у места для костра. Перед этим их повредили.
Самоуправление благодарит царниковких рыбаков, которые помогли доставить обратно поврежденный понтон.
Территория уже приведена в порядок. В материальном выражении разрушения не наблюдаются.
Действия вандалов не были замечены своевременно, в результате чего никто вовремя не сообщил в муниципальную полицию Царниковского края.