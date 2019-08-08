В Кемери начаты работы по реставрации водонапорной башни

Также начато благоустройство сквера, в котором расположена историческая скульптура "Народный танец" - она будет преобразована в место для питья воды. В отреставрированной башне, высота которой составляет 42 метра, разместятся пункт туристической информации и смотровая площадка.

На втором этаже башни будет выставочный зал с экспозицией по истории курорта Кемери. При этом башня сохранит и основную функцию - услуги водного хозяйства.

Кемерская водонапорная башня, построенная в 1929 году, является памятником архитектуры государственного значения.

ФОТО: Publicitātes foto

В ходе проекта будет построена парковка и приведены в порядок окрестные улицы - Эмила Дарзиня, Туристу и Тукума. Проект софинансируется из Европейского фонда регионального развития. Строительные работы выполнит предприятие RERE BMV.

На эти работы Юрмальская дума привлекла средства по двум проектам Европейского фонда регионального развития (ЕФРР).

На благоустройство территории будет потрачено 1,82 млн евро, в том числе европейское финансирование составит 1,22 евро, дотация из госбюджета - 41 тыс. евро, средства Юрмальской думы - 568 тыс. евро.