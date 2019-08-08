Чт, 8.08.2019
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Блогер случайно показала видео, на котором избивает пса

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Жительница США Брук Хоутс, у которой есть YouTube-канал о ее приключениях с собакой, вызвала гнев общественности, опубликовав видео, на котором видно, как девушка бьет пса и плюет на него, пишет BBC. 

На видео попал момент, как девушка пытается заснять исполнение трюка собакой.

Однако, собака не очень настроена на трюки, за что девушка ее сначала бьет, потом плюет на  нее, а в конце силой выталкивает прочь.

Такие действия вызвали гнев общественности, девушка удалила видео с канала в сети YouTube.

Также она удалилась из социальной сети Instagram, а в Twitter извинилась за свои действия.

На канал девушки было подписано около 300 000 человек.

Активисты призвали девушку удалить свой канал. 

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