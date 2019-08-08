Блогер случайно показала видео, на котором избивает пса

This makes my blood BOIL. How dare you blame this on “training” your dog. @brookehouts. You are disgusting. You deserve both your channel taken down, and your beautiful puppy be given to a deserving home you monster. pic.twitter.com/DaoRdkbsj1 — Mister Preda (@MisterPreda) August 7, 2019

На видео попал момент, как девушка пытается заснять исполнение трюка собакой.

Однако, собака не очень настроена на трюки, за что девушка ее сначала бьет, потом плюет на нее, а в конце силой выталкивает прочь.

Такие действия вызвали гнев общественности, девушка удалила видео с канала в сети YouTube.

Также она удалилась из социальной сети Instagram, а в Twitter извинилась за свои действия.

На канал девушки было подписано около 300 000 человек.