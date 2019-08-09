Так ли полезно красное вино? А какой сыр самый вредный? Отвечают эксперты
Бокал красного вина в день не повредит здоровью, а вредных сыров не бывает - правда ли это? Отвечают врачи.
Как пишет РИА "Новости", согласно словам хирурга Вадима Попова, для того, чтобы поддерживать здоровье сердца необходимо вести активный образ жизни и придерживаться здорового питания.
"Большинство из нас уверены: достаточно съесть нужный продукт, выпить нужную таблетку, и все будет хорошо. Так не бывает", — отметил хирург.
Врач также подчеркнул, что эффект вина научно не обоснован, а исследования, которые проводили на пациентах, не выявили исключительного влияния напитка на сердце. Потому употреблять вино в качестве профилактики, как считают некоторые - бессмысленно.
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Что касается сыра, то "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-диетолога Юлию Панову сообщают, что самым опасным сыром является сыр с плесенью.
Диетолог рассказала, что в таких сырах, как рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер и бри, содержатся токсичные вещества, а также что он может повлечь за собой развитие инфекционного заболевания листериоза.
"Достаточно даже одного кусочка, чтобы нанести вред", — подчеркнула Панова.
Врач также добавила, что сыр с плесенью, лучше не употреблять в первую очередь детям, беременным и кормящим женщинам, а также тем, кто страдает заболеванием желудочно-кишечного тракта.
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