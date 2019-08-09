Пт, 9.08.2019
Впервые в истории Латвии группа из Даугавпилса Varang Nord победила на Wacken Metal Battle в Германии, где ей противостояли еще три десятка музыкальных команд со всего мира. Можно смело сказать, что - это настоящее событие в истории латвийской метал-сцены. Раиса Смирнова, редактор раздела Звезды

Бывшая возлюбленная Кайминьша после расставания поделилась пикантным снимком

Совсем недавно лидер KPV LV Артус Кайминьш дал понять, что его отношения с фотографом, преподавателем английского языка и карьерным консультантом Еленой Соболевской подошли к концу. И вот теперь девушка порадовала своих подписчиков весьма пикантным кадром. 

Хотя и Кайминьш с Соболевской отказались комментировать возможное расставание, из соцсетей пропали все совместные снимки пары, а также Соболевская удалила статус "занятой" женщины в Facebook.

Соболевская опубликовала в своих аккаунтах в социальных сетях несколько фотографий с мероприятия, предположительно с мастер-класса для фотографов. На снимках она в качестве модели позирует в различных образах, в том числе практически полностью обнаженной.

Алексей Трифонов-Woman before 10am 🌺

Posted by Jelena Sobolevska on Otrdiena, 2019. gada 6. augusts

"Женщина до 10 часов утра", - подписала снимок Соболевская.

Также она была запечатлена на фотографиях, на которых позирует на пляже, в Старой Риге и других местах.

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