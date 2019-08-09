Бывшая возлюбленная Кайминьша после расставания поделилась пикантным снимком

Совсем недавно лидер KPV LV Артус Кайминьш дал понять, что его отношения с фотографом, преподавателем английского языка и карьерным консультантом Еленой Соболевской подошли к концу. И вот теперь девушка порадовала своих подписчиков весьма пикантным кадром.
Хотя и Кайминьш с Соболевской отказались комментировать возможное расставание, из соцсетей пропали все совместные снимки пары, а также Соболевская удалила статус "занятой" женщины в Facebook.
Соболевская опубликовала в своих аккаунтах в социальных сетях несколько фотографий с мероприятия, предположительно с мастер-класса для фотографов. На снимках она в качестве модели позирует в различных образах, в том числе практически полностью обнаженной.
Алексей Трифонов-Woman before 10am 🌺Posted by Jelena Sobolevska on Otrdiena, 2019. gada 6. augusts
"Женщина до 10 часов утра", - подписала снимок Соболевская.
Также она была запечатлена на фотографиях, на которых позирует на пляже, в Старой Риге и других местах.