Галкина затравили за высказывания о пожарах, Собчак заступилась. Ди Каприо тоже не промолчал

В России - в Сибири и на Дальнем Востоке - горят почти три миллиона гектаров леса. Самая тяжелая ситуация в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии, при этом чиновники признаются, что часть пожаров не тушат вообще, поскольку это слишком дорого - затраты на тушение в десятки раз превысят нанесенный ущерб.

При этом дым от пожаров накрыл Западную Сибирь, Урал и дошел до Поволжья.

Многочисленные звезды российского шоу-бизнеса высказались по этому поводу. Однако некоторые знаменитости не сделали никаких специальных публикаций в своих Instagram-аккаунтах по поводу инцидента. В числе тех, кто промолчал оказался и юморист Максим Галкин. Однако огромное количество вопросов по поводу сложившийся ситуации заставили его объяснить свою позицию по этому вопросу.

Галкин подчеркнул, что леса горят в стране ежегодно и не меньшим размахом. Однако по неизвестной причине именно в этом году даже "гламурные девицы" в интернете не обошли данную тему стороной. Помимо этого, отметил юморист, для борьбы с с таким масштабным пожаром у России нет ни денег, ни техники, ни человеческих ресурсов.

После публикаций юмориста стали нещадно травить пользователи, обвиняя его в том, что он выгораживает чиновников. После этого он снова обратился к подписчикам, чтобы объяснить – истерика в Instagram и борьба за экологию — две разные вещи.

"Не все поняли, о чем я говорю. Итак, никакой мысли поддерживать чиновников в том, что бездействие в случае этого пожара – это самое лучшее, у меня не было даже близко. Да, я считаю, что надо тушить! Но только я вам объясняю, что три миллиона гектара мы не потушим, даже если все, что своровали чиновники, вернут сейчас же в казну. Мы не такая сверхдержава, которой хотим казаться. Понятная мысль? Соответственно, этот пост не за чиновников", — сказал Галкин.

Даже специально записанное объяснение своей позиции не улучшило ситуацию – число яростных комментариев под публикацией зашкаливает.