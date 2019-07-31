Галкина затравили за высказывания о пожарах, Собчак заступилась. Ди Каприо тоже не промолчал

Вот уже несколько недель в северных регионах планеты, а также на востоке России полыхают невероятные лесные пожары. Возмущение в России вылилось в недовольство в соцсетях. Многочисленные звезды российского шоу-бизнеса высказались по этому поводу, теперь к ним присоединились Максим Галкин, Ксения Собчак, а также присоединился и зарубежный актер Леонардо Ди Каприо.
В России - в Сибири и на Дальнем Востоке - горят почти три миллиона гектаров леса. Самая тяжелая ситуация в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии, при этом чиновники признаются, что часть пожаров не тушат вообще, поскольку это слишком дорого - затраты на тушение в десятки раз превысят нанесенный ущерб.
При этом дым от пожаров накрыл Западную Сибирь, Урал и дошел до Поволжья.
Многочисленные звезды российского шоу-бизнеса высказались по этому поводу. Однако некоторые знаменитости не сделали никаких специальных публикаций в своих Instagram-аккаунтах по поводу инцидента. В числе тех, кто промолчал оказался и юморист Максим Галкин. Однако огромное количество вопросов по поводу сложившийся ситуации заставили его объяснить свою позицию по этому вопросу.
Галкин подчеркнул, что леса горят в стране ежегодно и не меньшим размахом. Однако по неизвестной причине именно в этом году даже "гламурные девицы" в интернете не обошли данную тему стороной. Помимо этого, отметил юморист, для борьбы с с таким масштабным пожаром у России нет ни денег, ни техники, ни человеческих ресурсов.
После публикаций юмориста стали нещадно травить пользователи, обвиняя его в том, что он выгораживает чиновников. После этого он снова обратился к подписчикам, чтобы объяснить – истерика в Instagram и борьба за экологию — две разные вещи.
"Не все поняли, о чем я говорю. Итак, никакой мысли поддерживать чиновников в том, что бездействие в случае этого пожара – это самое лучшее, у меня не было даже близко. Да, я считаю, что надо тушить! Но только я вам объясняю, что три миллиона гектара мы не потушим, даже если все, что своровали чиновники, вернут сейчас же в казну. Мы не такая сверхдержава, которой хотим казаться. Понятная мысль? Соответственно, этот пост не за чиновников", — сказал Галкин.
Даже специально записанное объяснение своей позиции не улучшило ситуацию – число яростных комментариев под публикацией зашкаливает.
Слова подписчиков Галкина решилась прокомментировать Ксения Собчак, подчеркнув "печальную закономерность соцсетей": люди просто не могут понять более-менее тяжелые мысли.
Я давно уже заметила одну печальную закономерность соцсетей. Людям тяжело осилить любую сложносочиненную идею. Любая мысль должна уложиться в одно предложение и смайлик. То есть вот либо ты «продался режиму» ,либо ты идешь на несогласованный митинг, либо подписываешь петицию против пожаров, либо ты защищаешь поджигателей. Вот сижу читаю последние посты ,а главное комментарии @maxgalkinru и угораю- мысль о том, что все «гламурно» написали про пожары в этом году просто потому ,что появился тренд об этом написать ,и что в прошлом году пожаров было не меньше (посмотрите статистику),и что может стоит беспокоиться об экологии в постоянном режиме,смогли осилить примерно 30% комментирующих. У меня под любым постом наблюдаю примерно такой же расклад. Только 30% комментирующих в принципе в состоянии поддержать спор на заданную тему ,а не на свою. И если говорить о реальной катастрофе. То вот она: Количество глупых людей,которые ,безотносительно их взглядов ,в принципе способны поддержать разговор ,растет в геометрической прогрессии ! И главное, глупый человек он же не понимает что он глуп,и обьяснить это ему невозможно. А теперь давайте посчитаем вместе,сколько под этим постом будет комментариев двух типов: 1) и вы тоже защищаете чиновников,которые не могут спасти наш лес? 2) сама ты дура и держишь людей за быдло.
"Людям тяжело осилить любую сложносочиненную идею. Любая мысль должна уложиться в одно предложение и смайлик. Вот сижу, читаю последние посты, а главное, комментарии @maxgalkinru, и угораю — мысль о том, что все "гламурно", написали про пожары в этом году просто потому, что появился тренд об этом написать, и что в прошлом году пожаров было не меньше (посмотрите статистику), и что, может, стоит беспокоиться об экологии в постоянном режиме, смогли осилить примерно 30% комментирующих", — сказала звезда.
"И если говорить о реальной катастрофе. То вот она: количество глупых людей, которые безотносительно их взглядов, в принципе не способны поддержать разговор, растет в геометрической прогрессии ! И главное, глупый человек, он же не понимает, что он глуп, и объяснить это ему невозможно", — сказала Собчак.
Пока под публикациями российских знаменитостей горели нешуточные страсти, актер и обладатель премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо также не остался равнодушен к проблеме и сделал репост видео The Guardian, которое рассказывает о лесных пожарах, бушующих в настоящее время совсем близко к полярному кругу — в Сибири, на Аляске и в Гренландии.
#Regram #RG @guardian: The Arctic Circle is suffering from an unprecedented number of wildfires in the latest sign of a climate crisis. Huge blazes in Greenland, Siberia and Alaska are producing plumes of smoke that can be seen from space. The World Meteorological Organisation has said these fires emitted as much CO2 in a month as the whole of Sweden does in a year.
В видео сказано, что площадь лесных пожаров в одной только Сибири составляет 100 тысяч футбольных полей, а количество выработанного за прошлый месяц углекислого газа можно сопоставить с тем же количеством, которое за год может выработать Швеция.
Ди Каприо известен тем, что поддерживает экологические инициативы, а также помогает привлечь внимание к различным кризисам. А совсем недавно жители Бурятии устроили флешмоб под его публикациями в Instagram. Люди просили звезду спасти Байкал. В комментариях часто вспоминали, что у Ди Каприо русская бабушка.