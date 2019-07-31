Ср, 31.07.2019
Пометка "амиш" - это настоящая "маркетинговая машина": их мед, молоко, масло, сыры, кукуруза и мясо стали цениться невероятно высоко, ведь эти ребята не используют ни химических удобрений, ни пестицидов, ни техники. Русский TVNET
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • Галкина затравили за высказывания о пожарах, Собчак заступилась. Ди Каприо тоже не промолчал

Галкина затравили за высказывания о пожарах, Собчак заступилась. Ди Каприо тоже не промолчал

ФОТО: SCANPIX/instagram.com/maxgalkinru/instagram.com/xenia_sobchak/

Вот уже несколько недель в северных регионах планеты, а также на востоке России полыхают невероятные лесные пожары. Возмущение в России вылилось в недовольство в соцсетях. Многочисленные звезды российского шоу-бизнеса высказались по этому поводу, теперь к ним присоединились Максим Галкин, Ксения Собчак, а также присоединился и зарубежный актер Леонардо Ди Каприо

В России - в Сибири и на Дальнем Востоке - горят почти три миллиона гектаров леса. Самая тяжелая ситуация в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии, при этом чиновники признаются, что часть пожаров не тушат вообще, поскольку это слишком дорого - затраты на тушение в десятки раз превысят нанесенный ущерб.

При этом дым от пожаров накрыл Западную Сибирь, Урал и дошел до Поволжья. 

Многочисленные звезды российского шоу-бизнеса высказались по этому поводу.  Однако некоторые знаменитости не сделали никаких специальных публикаций в своих Instagram-аккаунтах по поводу инцидента. В числе тех, кто промолчал оказался и юморист Максим Галкин. Однако огромное количество вопросов по поводу сложившийся ситуации заставили его объяснить свою позицию по этому вопросу.

Галкин подчеркнул, что леса горят в стране ежегодно и не меньшим размахом. Однако по неизвестной причине именно в этом году даже "гламурные девицы" в интернете не обошли данную тему стороной. Помимо этого, отметил юморист, для борьбы с с таким масштабным пожаром у России нет ни денег, ни техники, ни человеческих ресурсов.

После публикаций юмориста стали нещадно травить пользователи, обвиняя его в том, что он выгораживает чиновников. После этого он снова обратился к подписчикам, чтобы объяснить – истерика в Instagram и борьба за экологию — две разные вещи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on

"Не все поняли, о чем я говорю. Итак, никакой мысли поддерживать чиновников в том, что бездействие в случае этого пожара – это самое лучшее, у меня не было даже близко. Да, я считаю, что надо тушить! Но только я вам объясняю, что три миллиона гектара мы не потушим, даже если все, что своровали чиновники, вернут сейчас же в казну. Мы не такая сверхдержава, которой хотим казаться. Понятная мысль? Соответственно, этот пост не за чиновников", — сказал Галкин.

Даже специально записанное объяснение своей позиции не улучшило ситуацию – число яростных комментариев под публикацией зашкаливает.

Слова подписчиков Галкина решилась прокомментировать Ксения Собчак, подчеркнув "печальную закономерность соцсетей": люди просто не могут понять более-менее тяжелые мысли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я давно уже заметила одну печальную закономерность соцсетей. Людям тяжело осилить любую сложносочиненную идею. Любая мысль должна уложиться в одно предложение и смайлик. То есть вот либо ты «продался режиму» ,либо ты идешь на несогласованный митинг, либо подписываешь петицию против пожаров, либо ты защищаешь поджигателей. Вот сижу читаю последние посты ,а главное комментарии @maxgalkinru и угораю- мысль о том, что все «гламурно» написали про пожары в этом году просто потому ,что появился тренд об этом написать ,и что в прошлом году пожаров было не меньше (посмотрите статистику),и что может стоит беспокоиться об экологии в постоянном режиме,смогли осилить примерно 30% комментирующих. У меня под любым постом наблюдаю примерно такой же расклад. Только 30% комментирующих в принципе в состоянии поддержать спор на заданную тему ,а не на свою. И если говорить о реальной катастрофе. То вот она: Количество глупых людей,которые ,безотносительно их взглядов ,в принципе способны поддержать разговор ,растет в геометрической прогрессии ! И главное, глупый человек он же не понимает что он глуп,и обьяснить это ему невозможно. А теперь давайте посчитаем вместе,сколько под этим постом будет комментариев двух типов: 1) и вы тоже защищаете чиновников,которые не могут спасти наш лес? 2) сама ты дура и держишь людей за быдло.

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

"Людям тяжело осилить любую сложносочиненную идею. Любая мысль должна уложиться в одно предложение и смайлик. Вот сижу, читаю последние посты, а главное, комментарии @maxgalkinru, и угораю — мысль о том, что все "гламурно", написали про пожары в этом году просто потому, что появился тренд об этом написать, и что в прошлом году пожаров было не меньше (посмотрите статистику), и что, может, стоит беспокоиться об экологии в постоянном режиме, смогли осилить примерно 30% комментирующих", — сказала звезда.

"И если говорить о реальной катастрофе. То вот она: количество глупых людей, которые безотносительно их взглядов, в принципе не способны поддержать разговор, растет в геометрической прогрессии ! И главное, глупый человек, он же не понимает, что он глуп, и объяснить это ему невозможно", — сказала Собчак.

Пока под публикациями российских знаменитостей горели нешуточные страсти, актер и обладатель премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо также не остался равнодушен к проблеме и сделал репост видео The Guardian, которое рассказывает о лесных пожарах, бушующих в настоящее время совсем близко к полярному кругу — в Сибири, на Аляске и в Гренландии.

В видео сказано, что площадь лесных пожаров в одной только Сибири составляет 100 тысяч футбольных полей, а количество выработанного за прошлый месяц углекислого газа можно сопоставить с тем же количеством, которое за год может выработать Швеция.

Ди Каприо известен тем, что поддерживает экологические инициативы, а также помогает привлечь внимание к различным кризисам. А совсем недавно жители Бурятии устроили флешмоб под его публикациями в Instagram. Люди просили звезду спасти Байкал. В комментариях часто вспоминали, что у Ди Каприо русская бабушка.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ