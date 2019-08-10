Обвиняемый в педофилии финансист-миллиардер найден мертвым в тюремной камере

В своей тюремной камере был найден мертвым финансист Джеффри Эпштейн, против которого недавно были выдвинуты новые обвинения в педофили, сообщает ВВС.
Миллиардер, которого более десяти лет назад осудили за покупку услуг несовершеннолетней проститутки, был арестован 6 июля. Против него были выдвинуты похожие обвинения в Майами, однако там с прокуратурой была достигнута договоренность решить дело во внесудебном порядке.
Эпштейну были выдвинуты обвинения в связи с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совершенными в период с 2002 по 2005 годы. Преступления были совершены в Нью-Йорке, Палмбиче и Флориде.
В ноябре прошлого года газета The Miami Herald сообщила, что бывший министр труда США Александр Акоста во время работы прокурором США во Флориде сделал Эпшейну "предложение, которое бывает раз в жизни".
Несмотря на то, что в ходе следствия были идентифицированы 36 несовершеннолетних жертвы, договор позволил хорошо известному в политических кругах Эпштейну избежать строгости закона.