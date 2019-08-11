Черная статистика: число погибших в авариях превысило показатели 2018 года

В этом году в результате ДТП скончались 76 человек, а в прошлом году за аналогичный период времени в авариях погибли 66 человек.

В этом году в авариях пострадали 2488 человек, а за первые семь месяцев прошлого года - 2702 человека.

Количество ДТП осталось приблизительно на том же уровне, что и в прошлом году. В этом году зарегистрировано 11 605 аварий, а в прошлом году 11 615 ДТП.

Согласно информации в распоряжении агентства LETA, август также начался трагично. 4 августа в аварии умер один человек, а 6 и 8 августа в ДТП скончались по два человека.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в авариях погибли 148 человек - это на 12 человек больше, чем в 2017 году.

Все страны, входящие в состав Евросоюза, обязались до 2020 года по сравнению с 2010 годом добиться уменьшения жертв автоаварий на половину. В 2010 году в Латвии в ДТП погибли 218 человек.

Начальник управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис еще в конце прошлого года заявил, что для достижения поставленной в 2020 году цели изменения сознания и отношения участников дорожного движения должны быть кардинальными.