"ОМОН - главный хипстер Москвы": Парфенов выступил на митинге за свободные выборы

Перед протестующими выступили и знаменитые личности, которые не согласны с происходящим в российской столице. Среди них был и журналист и телеведущий Леонид Парфенов, пишет "Медуза".

Парфенов выступил одним из первых и в своей речи осудил арест студента Высшей школы экономики Егора Жукова, а также реакцию руководства некоторых университетов на участие студентов в митингах.

"Студент должен верить в госидеологию, а ректоры заранее грозят исключениями тем кто примет участие в акциях. До какого срама надо дойти в этой лжи, чтобы ректор вперед полиции бежал бы наказывать собственных студентов?", - выразил свое возмущение журналист.

Он указал, что центр Москвы изменился этим летом, поскольку по улицам российской столицы теперь гуляют не горожане, а бойцы ОМОНа.

"ОМОН стоит где хочет, ходит где хочет, паркуется где хочет. Теперь ОМОН - главный хипстер Москвы, которая так похорошела при Собянине", - приводит "Медуза" слова Парфенова.

Тележурналист завершил свое выступление тем, что зачитал слегка измененный текст песни "Юморист" из репертуара рэпера Face, которого столичные власти не хотели пускать на сцену митинга.

"Gold on my wrist, я журналист (в оригинале — юморист — прим. ред). Пошутил не так — и ты попал в blacklist. Государева немилость, хоть я вроде бы и чистый. Небо — самолетам, а цензура журналистам", - подытожил Парфенов.

Видео: FACE - Юморист