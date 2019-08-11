Стрельба в норвежской мечети: рассматривается версия теракта

Как указали в местной полиции, случившееся расследуется как возможный теракт.

Нападавший был задержан, однако его мотивы до сих пор не удалось выяснить. Мужчина отказывается отвечать на вопросы следователей.

Во время обыска дома подозреваемого, полиция нашла труп женщины. Начато расследование обстоятельств смерти женщины и ее связи со стрелком.