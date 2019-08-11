Стрельба в норвежской мечети: рассматривается версия теракта

После произошедшей в субботу, 10 августа, стрельбы в мечети в пригороде Осло полиция Норвегии усилила свое присутствие в столице и в других районах страны. Об этом сообщает BBC.
Как указали в местной полиции, случившееся расследуется как возможный теракт.
Нападавший был задержан, однако его мотивы до сих пор не удалось выяснить. Мужчина отказывается отвечать на вопросы следователей.
Во время обыска дома подозреваемого, полиция нашла труп женщины. Начато расследование обстоятельств смерти женщины и ее связи со стрелком.
Норвежские СМИ сообщили, что незадолго до нападения подозреваемый опубликовал в интернете комментарии, в которых прославлял новозеландского стрелка, который убил 51 человека в марте этого года.