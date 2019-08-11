В США голодный мальчик позвонил в 911, чтобы заказать пиццу

Полицейские отправились по адресу, где находился Мануэль, поскольку у них появились подозрения в том, что нарушаются права ребенка. Когда стражи порядка приехали к мальчику домой, дверь им открыла 15-летняя сестра Мануэля, которая объяснила, что с ними все в порядке, а ее младший брат взял телефон без спроса.