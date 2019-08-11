В США голодный мальчик позвонил в 911, чтобы заказать пиццу

В американском штате Флорида пятилетний мальчик по имени Мануэль Бешара настолько проголодался, что позвонил по телефону службы 911. Малыш сказал диспетчеру, что хочет заказать пиццу, сообщает CNN.
Полицейские отправились по адресу, где находился Мануэль, поскольку у них появились подозрения в том, что нарушаются права ребенка. Когда стражи порядка приехали к мальчику домой, дверь им открыла 15-летняя сестра Мануэля, которая объяснила, что с ними все в порядке, а ее младший брат взял телефон без спроса.
Сотрудники полиции решили использовать этот момент, чтобы объяснить Мануэль, как стоит правильно пользоваться номером телефона 911, однако сначала они заказали мальчику большую пиццу и сами привезли ее ребенку.
Фотография стражей порядка и счастливого Мануэля с пиццей была размещена на странице полицейского участка в Facebook.