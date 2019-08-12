В результате ракетной атаки пострадал аэропорт Триполи

В результате этого нападения было нарушено перемирие, достигнутое между сторонами ливийского конфликта.

"Сегодня утром в первый день праздника Eid al-Adha произошло нападение на аэропорт Митига", - сказано в сообщении руководства аэропорта в Facebook.

"До дальнейших распоряжений" было остановлено воздушное сообщение. Были опубликованы и фотографии, на которых видно, что над взлетной полосой и самолетами поднимается дым.

Вооруженные силы маршала Халифа Хафтара в апреле начали нападение на Триполи, однако столкнулись с сопротивлением, в результате чего фронт уже несколько месяцев находится в южном пригороде Триполи.

Группировка Хафтара и базируемое в Триполи правительство в субботу согласились на перемирие на время праздника Eid al-Adha.

Правительство Триполи винит в нападении на аэропорт силы Хафтара.

Аэропорт был базой воздушных сил, но в 2014 году стал использоваться для гражданского транспорта.