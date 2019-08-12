Брока вышла из фракции VL-TB/LNNK в Рижской думе

Депутат Рижской думы Байба Брока, подозреваемая в коррупции, решила покинуть фракцию национального объединения "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) в Рижской думе, таким образом, став независимым депутатом, выяснило агентство LETA.
Ранее Брока сообщила о том, что приостанавливает свою работу в национальном объединении на время расследования, чтобы не бросать тень на свою политическую деятельность.
В понедельник при посредничестве представителя фракции Эдварда Ратниекса Брока сообщила агентству LETA, что после выхода из фракции VL-TB/LNNK не собирается присоединяться ни к одной из фракций, образованных независимыми депутатами, и по фундаментальным вопросам все еще будет голосовать вместе с национальным объединением. Также Брока не планирует поддерживать кандидатуру Олега Бурова на должность мэра.
Решение о выходе из фракции Брока приняла, чтобы в связи с начатым уголовным процессом о возможной даче взятки защитить от подозрений партию и свою политическую деятельность.
Руководитель фракции Дайнис Лоцис подтвердил агентству LETA, что Брока действительно написала руководству думы заявление о выходе из фракции, однако лично фракцию об этом не информировала. Лицис заявил, что уважает ее решение. В то же время он выразил готовность и в дальнейшем продолжать сотрудничество с Брокой.
"Мы надеемся, что продолжим сотрудничество по существенным, национальным вопросам", - сказал Лоцис.
Как сообщалось ранее, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) расследует уголовный процесс, по которому 8 июля была задержана депутат Рижской думы Байба Брока, а также предприниматели Ивар Миллерс и Гунтис Равис, которые уже 10 июля были освобождены из-под стражи. Процесс начат по факту предполагаемой взятки, оформленной как пожертвование Латвийской федерации биатлона, которую возглавляет Брока.
KNAB была получена информация о том, что должностное лицо, будучи заместителем председателя комиссии по закупкам, возможно, действовало в интересах конкретных предпринимателей. Имеющиеся факты дают основание полагать, что должностное лицо, заранее договорившись, приняло от предпринимателей взятку, которая была оформлена как пожертвование одному из обществ. Сумма предполагаемой взятки составляет не менее 20 000 евро.