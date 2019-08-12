Кайминьш: нужно призвать Сейм отстранить NEPLP

"Я считаю, что нужно оценивать ответственность каждого члена NEPLP отдельно. Закон также подразумевает, что их уволить можно только по одному, а не всех вместе. Принимая во внимание все вышесказанное, я хотел бы лично подискутировать об опасениях, высказанных организациями, что может закончиться оценкой профессиональности каждого члена NEPLP", - подчеркнул Кайминьш, добавив, что каждый из членов совета ответственен за свою сферу, поэтому нужно рассматривать ответственность и профессионализм каждого из них отдельно.