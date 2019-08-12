Кайминьш: нужно призвать Сейм отстранить NEPLP
На этой неделе можно было бы созвать заседание комиссии Сейма по правам человека и общественным делам, чтобы принять решение о призыве парламента к отстранению Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), в понедельник, 12 августа, после заседания совета сотрудничества коалиции заявил руководитель комиссии Артус Кайминьш.
Он добавил, что партнеры по коалиции сегодня обсудили проблемы, возникшие между работниками Латвийского радио и NEPLP.
Кроме того, коалиция была проинформирована о письмах, которые комиссия Сейма получила от различных организаций, в том числе от новостной службы Латвийского радио, профсоюза Латвийского радио, Латвийской ассоциации журналистов, омбудсмена и так далее. В этих письмах дается негативная оценка работе NEPLP.
По словам Кайминьша, комиссия Сейма на этой неделе могла бы созвать заседание, на котором в присутствии членов NEPLP были бы обговорены все проблемы.
"Я считаю, что нужно оценивать ответственность каждого члена NEPLP отдельно. Закон также подразумевает, что их уволить можно только по одному, а не всех вместе. Принимая во внимание все вышесказанное, я хотел бы лично подискутировать об опасениях, высказанных организациями, что может закончиться оценкой профессиональности каждого члена NEPLP", - подчеркнул Кайминьш, добавив, что каждый из членов совета ответственен за свою сферу, поэтому нужно рассматривать ответственность и профессионализм каждого из них отдельно.
Депутат Сейма Даниэль Павлютс ("Для развития/За!") сказал, что по проблеме NEPLP дискуссий было много, поэтому комиссии по общественным делам и правам человека следует рассмотреть работу каждого члена NEPLP по отдельности и его соответствие должности.
К этому мнению присоединился представитель национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK Имант Парадниекс, который считает, что не надо целиком менять состав NEPLP только ради перемен.
Представитель Новой консервативной партии (НКП) Юта Стрике заявила, что ее партия выступает за замену NEPLP целиком.
Как сообщалось ранее, Латвийская ассоциация журналистов (LŽA) обратилась в Сейм, требуя освободить от занимаемых должностей членов NEPLP. Организация просит Сейм безотлагательно включить в повестку дня вопрос об оценке работы членов правления совета, а также незамедлительно разработать и ввести новую модель управления СМИ.