В Москве внезапно умерла известная красавица-диджей, модель Playboy Жанна Рассказова
В Москве скончалась известная диджей Жанна Рассказова. Как пишут российские СМИ, вечером 11 августа девушка внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Прибывшие на вызов врачи скорой помощи не смогли спасти Жанну и констатировали смерть. Расследованием случившегося занялись правоохранительные органы.
Рассказова была известным в Москве диджеем - это было ее основное занятие. Однако благодаря ярким внешним данным девушка часто украшала страницы глянцев. Так, в 2012 году она появилась на обложке февральского номера Playboy, продемонстрировав роскошную фигуру и не постеснявшись обнажить грудь.
Точная причина смерти 29-летней красавицы-диджея еще не установлена, но,
по предварительной версии сотрудников следственных органов, она принимала запрещенные вещества. При этом друг покойной эту информацию опровергает.
О Жанне Рассказовой известно не так много. Она родилась в Киеве, но строила карьеру в Москве, ммечтала выступить в клубе Amnesia на Ибице и вплотную заняться серфингом на Гавайях. Удалось ли ей осуществить задуманное - не сообщается.