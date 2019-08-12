Пн, 12.08.2019
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  • В Москве внезапно умерла известная красавица-диджей, модель Playboy Жанна Рассказова

В Москве внезапно умерла известная красавица-диджей, модель Playboy Жанна Рассказова
Ей было только 29 лет...

ФОТО: скриншот instagram.com/fakemooddd

В Москве скончалась известная диджей Жанна Рассказова. Как пишут российские СМИ, вечером 11 августа девушка внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Прибывшие на вызов врачи скорой помощи не смогли спасти Жанну и констатировали смерть. Расследованием случившегося занялись правоохранительные органы.

Рассказова была известным в Москве диджеем - это было ее основное занятие. Однако благодаря ярким внешним данным девушка часто украшала страницы глянцев. Так, в 2012 году она появилась на обложке февральского номера Playboy, продемонстрировав роскошную фигуру и не постеснявшись обнажить грудь.

Точная причина смерти 29-летней красавицы-диджея еще не установлена, но,

по предварительной версии сотрудников следственных органов, она принимала запрещенные вещества. При этом друг покойной эту информацию опровергает.

О Жанне Рассказовой известно не так много. Она родилась в Киеве, но строила карьеру в Москве, ммечтала выступить в клубе Amnesia на Ибице и вплотную заняться серфингом на Гавайях. Удалось ли ей осуществить задуманное - не сообщается.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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