В Москве внезапно умерла известная красавица-диджей, модель Playboy Жанна Рассказова

Рассказова была известным в Москве диджеем - это было ее основное занятие. Однако благодаря ярким внешним данным девушка часто украшала страницы глянцев. Так, в 2012 году она появилась на обложке февральского номера Playboy, продемонстрировав роскошную фигуру и не постеснявшись обнажить грудь.

Точная причина смерти 29-летней красавицы-диджея еще не установлена, но,

по предварительной версии сотрудников следственных органов, она принимала запрещенные вещества. При этом друг покойной эту информацию опровергает.