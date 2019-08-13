Обнажила грудь и все свои косточки: звезда Comedy Woman снялась в эротической фотосессии

35-летняя Надежда Сысоева приняла участие в эротической фотосессии на Шри-Ланке.

Актриса воплотила несколько оригинальных образов, представ перед камерой в ванне с лепестками цветов, среди пальмовых листьев, под дождем в слитном купальнике, а также топлес в полосатых брюках.

"...Это было сексуально, мокро и быстро", - отметила Надежда в подписи к подборке из 10 горячих фото и призвала подписчиков выбрать лучшее.

"Тропическая Надя в тропический ливень. Мы собирались сделать солнечную островную съемку, но погода, видимо, решила иначе.

И я всегда рада дождю во время съемок, потому что именно он придает особый шарм коже, листьям, да даже взгляду. Красота в простом и природном",

- рассказала о процессе съемок фотограф Александра Буримова.

ФОТО: скриншот instagram.com/inadenka

Преданные поклонники пришли в восторг от откровенной фотосессии Сысоевой, продемонстрировавшей свои формы со всех сторон. Однако при этом, как всегда, нашлись и те, кто раскритиковал внешний вид звезды за ненормальную, на их взгляд, худобу.

"Нужно немного поправиться, такая худоба уже не красиво, а страшно. Отчетливо видно каждую косточку с первого взгляда похоже на анор....ю",

"Некрасиво худые руки, бедра, грудная клетка просвечивает. Немедля в зал наращивать мышечную массу хоть какую-нибудь... ну жесть смотреть на это",

"Не могу на тебя смотреть без слез Надюшка, так хочется тебя накормить, ребра светятся. Бедненькая, наверное часто мерзнешь?" - пишут пользователи Сети.