Вт, 13.08.2019
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Хит 80-х - серьги как у принцессы Дианы - возвращается в моду этой осенью
Все новое - хорошо забытое старое!

ФОТО: PA/Scanpix, vancleefarpels.com

Серьги-кольца или капли в грядущем осеннем сезоне могут отправляться на отдых - встречаем модный выход сережек в форме пуговиц. Как в 80-е годы, когда такие носила сама принцесса Диана. Вдохновляйтесь и спешите искать украшения в культовом стиле - серьги или даже клипсы!

В осенне-зимнем сезоне этого года благодаря коллекциям Louis Vuitton, Saint Laurent, Chanel и других модных марок эти украшения обретут новую жизнь. Так что смело выбирайте "пуговицы" для ушек покрупнее, которые будут заметны издалека.

ФОТО: Louis Vuitton

ФОТО: Rebecca de Ravenel

ФОТО: Carolina Bucci

ФОТО: Chanel

ФОТО: Retrouvai

ФОТО: Annie Costello Brown

ФОТО: Van Cleef & Arpels

ФОТО: GUCCI

ФОТО: Pacharee

ФОТО: Versace

ФОТО: AFP/SCANPIX

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