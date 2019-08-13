Хит 80-х - серьги как у принцессы Дианы - возвращается в моду этой осенью
Серьги-кольца или капли в грядущем осеннем сезоне могут отправляться на отдых - встречаем модный выход сережек в форме пуговиц. Как в 80-е годы, когда такие носила сама принцесса Диана. Вдохновляйтесь и спешите искать украшения в культовом стиле - серьги или даже клипсы!
В осенне-зимнем сезоне этого года благодаря коллекциям Louis Vuitton, Saint Laurent, Chanel и других модных марок эти украшения обретут новую жизнь. Так что смело выбирайте "пуговицы" для ушек покрупнее, которые будут заметны издалека.