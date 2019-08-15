Пикник, авиашоу и SUP-фестиваль: куда сходить и что посмотреть на День города?

В эти выходные, с 16 по 18 августа, в латвийской столице пройдут различные мероприятия в честь 818-го дня рождения Риги. В этом году темой праздника стали городские легенды. Русский TVNET предлагает вам ознакомиться с самыми интересными мероприятиями из праздничной программы!
Самый большой в Латвии пикник у Большой эстрады Межапарка
В пятницу, 16 августа, около Большой эстрады Межапарка с 16.00 до 21.00 будет проходить масштабный пикник, в котором сможет принять участие каждый желающий и одновременно увидеть, как создается новая Большая эстрада.
Во время мероприятия перед собравшимися выступит группа Dagamba, коклеистка Лайма Янсоне, а на протяжении всего вечера будет играть Ceremoniju orķestris. Будут организованы также различные игры и развлечения для детей.
Посетителям будет предоставлена возможность попробовать национальные блюда разных стран и народов и прохладительные напитки. На пикнике будут продаваться товары от латвийских ремесленников и мастеров.
Вход на пикник бесплатный.
Городские легенды. Встречи легенд.
Главное мероприятие в честь дня рождения Риги состоится в субботу, 17 августа, на набережной 11 ноября. С 13.00 до 21.30 присутствующие смогут насладиться различными выступлениями, которых объединяет общая тема "Городские легенды".
В 21:30 начнется большой концерт "Легенды студентов большого города", в котором примут участие Антра Стафецка, Раймонд Барташевич, Ралфс Эйландс, Даумантс Калниньш, Зигфрид Муктупавелс, OZOLS, Мартиньш Рускис и UFO и Рижский камерный хор Ave Sol.
Мероприятие завершится в 23.00 праздничным салютом.
В течение всего дня на набережной будет также работать рынок ремесленников и кафе.
Праздник авиации RIGA FLY-IN 2019
Кроме того в субботу, 17 августа, но уже не в центре столицы, c 12.00 до 18.00 будет проходить авиационное шоу с участием ретро-самолетов, военной и спортивной авиации. Мероприятие состоится на аэродроме Spilve.
В этом году праздник авиации будет посвящен столетию первой в Латвии государственной авиационной структуры - авиационной группы Латвийской армии. Девизос мероприятия было выбрано название книги Tev būs lidot! ("Тебе придется летать!"), написанной летчиком и журналистом Рудолфом Целмсом. В 12.30 в Spilve состоится презентация нового издания произведения.
С 12.00 до 15.00 каждый желающий сможет принять участие в конкурсе для знатоков истории авиации. Победитель имеет все шансы выиграть два билета от airBaltic в любую точку мира.
В этом году у мероприятия также появилась новая составляющая - с 14.00 до 18.00 посетители смогут посмотреть на соревнования и показательные полеты дронов.
SUP-фестиваль Supiāde 2019 Рижского Свободного порта
В парке Кронвалда и Городском канале возле здания Управления Рижского Свободного порта 16 августа с 17.00 и до глубокой ночи и 17 августа с 10.00 утра до поздна будет проходить SUP-фестиваль.
SUP (Stand Up Paddle) – это специальная доска, на которой человек плыть стоя, как на доске для серфинга. Этот вид активного отдыха стал достаточно популярным в Риге в последние годы.
Сам фестиваль начнется 16 августа в 17.00, на 19.00 назначены показательные выступления на SUP-досках и карнавал. После зрители смогут послушать концерт и насладиться световым шоу фонтанов "Рассказ воды в свете луны" - оно будет запускаться каждые 15 минут с 22.00 до 3.00.
Между тем в субботу, 17 августа, состоится чемпионат Латвии по SUP-спринту и командные эстафеты SUP. С 19.00 до 21.00 все желающие смогут принять участие в афтерпати.
Ярмарка латвийских мастеров, Хлебная улица и Праздник больших кукол и талисманов
Все три праздничных дня на Эспланаде будет работать ярмарка латвийских мастеров, а в субботу, 17 августа, там начнется Праздник больших кукол и талисманов, в рамках которого с 15:00 до 16:00 состоится шествие кукол на набережную 11 ноября.
Большой праздник кукол и талисманов пользуется особой популярностью у самых маленьких рижан. В прошлые годы детям полюбились такие персонажи, как львята Rī и Gā, мышонок Джудиньш, кот Рудит, бобер Бруно и другие.
Также в субботу во время ярмарки с 11.00 до 20.00 на Эспланаде будет работать традиционная Хлебная улица - посетители смогут ознакомиться с процессом выпечки хлеба и даже продегустировать готовый продукт.
Сад сказок и Книжная улица
Самые маленькие рижане тоже не останутся без внимания. В эти выходные, 17 и 18 августа, дети и их родители приглашаются на празднование дня рождения Риги в Верманский парк.
В субботу, 17 августа, со сцены парка собравшимся покажут мультфильмы, спектакли, кукольные постановки, запланированы и цирковые выступления. Также у посетителей будет возможность принять участие в творческих мастерских и посмотреть на шоу мыльных пузырей.
На территории парка будут работать карусели, а детям предоставится возможность встретить кого-то из героев любимых сказок.
Также в субботу в Верманском парке с 12.00 до 18.00 будет работать Книжная улица - в рамках мероприятия будет представлена продукция от 20 издателей, состоятся презентации книг и встречи с авторами.