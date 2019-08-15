Пикник, авиашоу и SUP-фестиваль: куда сходить и что посмотреть на День города?

Самый большой в Латвии пикник у Большой эстрады Межапарка

В пятницу, 16 августа, около Большой эстрады Межапарка с 16.00 до 21.00 будет проходить масштабный пикник, в котором сможет принять участие каждый желающий и одновременно увидеть, как создается новая Большая эстрада.

Во время мероприятия перед собравшимися выступит группа Dagamba, коклеистка Лайма Янсоне, а на протяжении всего вечера будет играть Ceremoniju orķestris. Будут организованы также различные игры и развлечения для детей.

Посетителям будет предоставлена возможность попробовать национальные блюда разных стран и народов и прохладительные напитки. На пикнике будут продаваться товары от латвийских ремесленников и мастеров.

Вход на пикник бесплатный.

Городские легенды. Встречи легенд.

Главное мероприятие в честь дня рождения Риги состоится в субботу, 17 августа, на набережной 11 ноября. С 13.00 до 21.30 присутствующие смогут насладиться различными выступлениями, которых объединяет общая тема "Городские легенды".

В 21:30 начнется большой концерт "Легенды студентов большого города", в котором примут участие Антра Стафецка, Раймонд Барташевич, Ралфс Эйландс, Даумантс Калниньш, Зигфрид Муктупавелс, OZOLS, Мартиньш Рускис и UFO и Рижский камерный хор Ave Sol.

Мероприятие завершится в 23.00 праздничным салютом.

В течение всего дня на набережной будет также работать рынок ремесленников и кафе.

Праздник авиации RIGA FLY-IN 2019

Кроме того в субботу, 17 августа, но уже не в центре столицы, c 12.00 до 18.00 будет проходить авиационное шоу с участием ретро-самолетов, военной и спортивной авиации. Мероприятие состоится на аэродроме Spilve.

В этом году праздник авиации будет посвящен столетию первой в Латвии государственной авиационной структуры - авиационной группы Латвийской армии. Девизос мероприятия было выбрано название книги Tev būs lidot! ("Тебе придется летать!"), написанной летчиком и журналистом Рудолфом Целмсом. В 12.30 в Spilve состоится презентация нового издания произведения.

С 12.00 до 15.00 каждый желающий сможет принять участие в конкурсе для знатоков истории авиации. Победитель имеет все шансы выиграть два билета от airBaltic в любую точку мира.

В этом году у мероприятия также появилась новая составляющая - с 14.00 до 18.00 посетители смогут посмотреть на соревнования и показательные полеты дронов.

SUP-фестиваль Supiāde 2019 Рижского Свободного порта

В парке Кронвалда и Городском канале возле здания Управления Рижского Свободного порта 16 августа с 17.00 и до глубокой ночи и 17 августа с 10.00 утра до поздна будет проходить SUP-фестиваль.

SUP (Stand Up Paddle) – это специальная доска, на которой человек плыть стоя, как на доске для серфинга. Этот вид активного отдыха стал достаточно популярным в Риге в последние годы.

Сам фестиваль начнется 16 августа в 17.00, на 19.00 назначены показательные выступления на SUP-досках и карнавал. После зрители смогут послушать концерт и насладиться световым шоу фонтанов "Рассказ воды в свете луны" - оно будет запускаться каждые 15 минут с 22.00 до 3.00.