Камбала и Риекстиньш проведут бой-реванш в сентябре

Напомним, что в первом поединке, который состоялся в мае, бывший баскетболист Каспар Камбала победил бывшего хоккеиста Риекстиньша. Организаторы сообщают, что бой-реванш состоится 21 сентября в "Арене Рига".

У боксеров - ощутимая разница в росте: если рост Камбалы составляет 206 сантиметров, то Риекстиньша - всего 185 сантиметров.

Для 24-летнего Риекстиньша поединок с Камбалой стал первым на боксёрском ринге, но ранее спортсмен выступал в смешанных единоборствах (ММА).

40-летний Камбала в марте вернулся в профессиональный бокс, победив в Риге белоруса Александра Няхайчука. Следующим боем Камбалы должен был стать поединок против украинца Юрия Горбенко, однако организаторы за день до боя сообщили, что Камбала всё-таки будет биться с 24-летним представителем Латвии Риекстиньшем. Правда, бой против бывшего хоккеиста не был засчитан в качестве поединка в профессиональном боксе.

Камбала до этой встречи провел в профессиональном боксе 5 боев, одержал 4 победы и одну встречу закончил вничью. Четыре своих предыдущих боя Камбала провёл в 2008 году в Лас-Вегасе.

В январе этого года Камбала завершил карьеру баскетболиста, набрав в прощальном матче 20 очков.