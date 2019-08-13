Вт, 13.08.2019
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Вайра Вике-Фрейберга в интервью ВВС

Вторым по величине самоуправлением после Риги будет Даугавпилс

ФОТО: TVNET

В предложенной Министерством охраны среды и регионального развития модели административно-территориальной реформы самым большим самоуправлением по количеству жителей после Риги будет Даугавпилс, а самым маленьким - Ливаны.

По сравнению с ранее предложенной моделью значительных изменений не произошло. Коррективы есть только в Рижском регионе, где будет создан Улброкский край, куда войдут нынешние Стопиньский, Гаркалнский и Ропажский края, а также город Вангажи, относящийся сейчас к Инчукалнскому краю.

В новом Даугавпилсском крае будет 2595 кв.км. площади и 109 тыс. населения, в самом маленьком Ливанском крае - 622 кв.км. площади и 10 тыс. жителей.

В Курземе крупнейшим самоуправлением станет Лиепайский край с 3659 кв.км. площади и 102 тыс. населения, в Видземе - Огре с 57,7 тыс. жителей, в Земгале - Елгава с 87,9 тыс. жителей.

Самыми маленькими самоуправлениями после реформы будут Алуксненское, Валкское, Балвское, Прейльское и Смилтенское. В них будет менее 20 тыс. жителей.

По территории тремя крупнейшими самоуправлениями будут Лиепая, Мадона и Екабпилс, самыми маленькими - Юрмала, Саласпилс и Марупе.

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