Вторым по величине самоуправлением после Риги будет Даугавпилс

По сравнению с ранее предложенной моделью значительных изменений не произошло. Коррективы есть только в Рижском регионе, где будет создан Улброкский край, куда войдут нынешние Стопиньский, Гаркалнский и Ропажский края, а также город Вангажи, относящийся сейчас к Инчукалнскому краю.