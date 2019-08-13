Вторым по величине самоуправлением после Риги будет Даугавпилс

В предложенной Министерством охраны среды и регионального развития модели административно-территориальной реформы самым большим самоуправлением по количеству жителей после Риги будет Даугавпилс, а самым маленьким - Ливаны.
По сравнению с ранее предложенной моделью значительных изменений не произошло. Коррективы есть только в Рижском регионе, где будет создан Улброкский край, куда войдут нынешние Стопиньский, Гаркалнский и Ропажский края, а также город Вангажи, относящийся сейчас к Инчукалнскому краю.
В новом Даугавпилсском крае будет 2595 кв.км. площади и 109 тыс. населения, в самом маленьком Ливанском крае - 622 кв.км. площади и 10 тыс. жителей.
В Курземе крупнейшим самоуправлением станет Лиепайский край с 3659 кв.км. площади и 102 тыс. населения, в Видземе - Огре с 57,7 тыс. жителей, в Земгале - Елгава с 87,9 тыс. жителей.
Самыми маленькими самоуправлениями после реформы будут Алуксненское, Валкское, Балвское, Прейльское и Смилтенское. В них будет менее 20 тыс. жителей.
По территории тремя крупнейшими самоуправлениями будут Лиепая, Мадона и Екабпилс, самыми маленькими - Юрмала, Саласпилс и Марупе.