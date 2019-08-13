Зарезал знакомого и сжег его машину: по подозрению в убийстве задержан мужчина

В начале месяца Госполиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве в Ропажском крае. Возможно, он несколькими ударами ножа убил своего 23-летнего знакомого, после чего в Риге сжег его автомобиль, сообщает агентство LETA.
Начат уголовный процесс, к подозреваемому применена мера пресечения в виде ареста.
Как рассказал представитель Госполиции Гита Гжибовска, в ночь на 30 июля в Риге на улице Пакалниешу сгорел легковой автомобиль, людей в котором не было. Полицейские разыскали владелицу автомобиля, которая рассказала, что 29 июля машину взял ее сын, и с того дня от него никаких вестей не было.
Сотрудники Госполиции рижского участка Браса начали розыскные мероприятия, в рамках которых была получена информация о лице, которое, возможно, связано с поджогом автомобиля. 3 августа стражи порядка подозреваемого 1997 года рождения задержали.
В ходе следствия выяснилось, что перед сожжением машины мужчина убил ее владельца, с которым ранее был знаком. В частности, в ночь на 30 июля подозреваемый встретил в Риге своего знакомого 1996 года рождения и оба поехали в Ропажский край, якобы, покататься.
Там мужчина напал на знакомого и несколько раз ударил в область сердца, в результате чего тот умер. Возможный злоумышленник пытался замести следы и сжечь труп. После этого он на машине погибшего доехал до Риги сжег ее.
Задержанный показал полицейским место, где убил своего знакомого, стражи порядка нашли труп.
Начат уголовный процесс.