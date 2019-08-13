Зарезал знакомого и сжег его машину: по подозрению в убийстве задержан мужчина

Как рассказал представитель Госполиции Гита Гжибовска, в ночь на 30 июля в Риге на улице Пакалниешу сгорел легковой автомобиль, людей в котором не было. Полицейские разыскали владелицу автомобиля, которая рассказала, что 29 июля машину взял ее сын, и с того дня от него никаких вестей не было.