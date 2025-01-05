Власти Тайваня подозревают, что китайское судно повредило подводный кабель у северного побережья острова. Об этом сообщают издания Financial Times и Taipei Times. По данным береговой охраны Тайваня и компании Chunghwa Telecom, инцидент произошел в пятницу, 3 января.
Тайвань обвиняет судно КНР в повреждении подводного кабеля
Власти Тайваня подозревают, что китайское судно повредило подводный кабель у северного побережья острова. Об этом сообщают издания Financial Times и Taipei Times. По данным береговой охраны Тайваня и компании Chunghwa Telecom, инцидент произошел в пятницу.
Тайвань обратился за помощью к Южной Корее для содействия в расследовании. "Поскольку нам не удалось должным образом поговорить с капитаном судна, мы обратились к южнокорейским властям с просьбой помочь в расследовании, когда судно достигнет следующего пункта назначения", - заявил представитель береговой охраны Тайваня.
По словам тайваньских властей, судно Shunxing39, плавающее под флагом Камеруна, принадлежит зарегистрированной в Гонконге компании Jie Yang Trading. Береговая охрана Тайваня провела внешнюю проверку подводного кабеля и установила радиосвязь с капитаном судна, но из-за неблагоприятных погодных условий подняться на борт не удалось.
Источник из сферы безопасности Тайваня сообщил, что конфисковать судно не представилось возможным, так как с момента инцидента прошло слишком много времени.
"Этот случай - еще один тревожный пример международной проблемы с подводными кабелями. Обычно такие инциденты связаны с устаревшими судами. Это судно тоже находится в плохом состоянии. Оно напоминает суда, используемые в российском "теневом" флоте", - отметил источник.
Согласно данным Marinetraffic, которые получил Financial Times, судно Shunxing39 находилось у северного побережья Тайваня с 1 декабря. Маршрут судна указывает на то, что повреждение кабеля не было случайностью.
Chunghwa Telecom заявила, что связь была немедленно восстановлена с использованием других подводных кабелей. Однако в Тайване обеспокоены тем, что материковый Китай может попытаться изолировать островное государство в рамках возможного нападения или оккупации.
Этот кабель является частью Trans-Pacific Express Cable Systems, международного консорциума, в который входят компании из США, Китая и Южной Кореи.
Китайские суда уже неоднократно повреждали подводные кабели вокруг Тайваня. Например, в 2023 году были повреждены два кабеля между принадлежащими Тайваню островами Матсу и самим островом.
Китай рассматривает Тайвань как часть своей территории и официально стремится к "воссоединению". Недавно президент Китая Си Цзиньпин подтвердил эти намерения и провел масштабные военные учения вокруг Тайваня.
В мире насчитывается около 1,5 миллионов километров подводных кабелей, и их количество постоянно растет. Эти кабели, пролегающие по дну океанов, являются одной из важнейших инфраструктурных составляющих человечества: они незаменимы, но одновременно уязвимы для повреждений.
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