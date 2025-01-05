Тайвань обвиняет судно КНР в повреждении подводного кабеля

Согласно данным Marinetraffic, которые получил Financial Times, судно Shunxing39 находилось у северного побережья Тайваня с 1 декабря. Маршрут судна указывает на то, что повреждение кабеля не было случайностью.

Chunghwa Telecom заявила, что связь была немедленно восстановлена с использованием других подводных кабелей. Однако в Тайване обеспокоены тем, что материковый Китай может попытаться изолировать островное государство в рамках возможного нападения или оккупации.

Этот кабель является частью Trans-Pacific Express Cable Systems, международного консорциума, в который входят компании из США, Китая и Южной Кореи.

Китайские суда уже неоднократно повреждали подводные кабели вокруг Тайваня. Например, в 2023 году были повреждены два кабеля между принадлежащими Тайваню островами Матсу и самим островом.

Китай рассматривает Тайвань как часть своей территории и официально стремится к "воссоединению". Недавно президент Китая Си Цзиньпин подтвердил эти намерения и провел масштабные военные учения вокруг Тайваня.

В мире насчитывается около 1,5 миллионов километров подводных кабелей, и их количество постоянно растет. Эти кабели, пролегающие по дну океанов, являются одной из важнейших инфраструктурных составляющих человечества: они незаменимы, но одновременно уязвимы для повреждений.

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