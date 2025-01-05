Украинский генерал раскрыл момент, когда Путин мог решиться на применение ядерного оружия

"Ожидался полный крах операции оккупантов. У Путина больше не оставалось альтернатив, и он всерьез рассматривал возможность применения тактического ядерного оружия. Более того, если бы это привело к конфронтации с НАТО, он готов был рассматривать и использование баллистических ядерных ракет. Однако в то время Путин находился в Москве на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином. Во время встречи Си категорически предупредил Путина не прибегать к применению ядерного оружия в каком бы то ни было формате", - рассказал Маломуж.