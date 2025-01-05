Генерал вооруженных сил Украины и бывший глава украинской разведки Николай Маломуж в эфире телеканала Kyiv24 заявил, что период, когда Россия, вероятно, была ближе всего к использованию ядерного оружия против Украины, пришелся на момент, когда украинские войска прорвали оборонительные линии российских оккупантов в Харьковской области. Это произошло, когда наступление, организованное российским президентом Владимиром Путиным, находилось на грани провала, сообщает украинское информационное агентство UNIAN.
Украинский генерал раскрыл момент, когда Путин мог решиться на применение ядерного оружия
Упомянутое контрнаступление пришлось на вторую половину 2022 года. Маломуж подчеркнул, что в тот момент украинские военные прорвались через российские позиции и направлялись прямо к Луганску.
"Ожидался полный крах операции оккупантов. У Путина больше не оставалось альтернатив, и он всерьез рассматривал возможность применения тактического ядерного оружия. Более того, если бы это привело к конфронтации с НАТО, он готов был рассматривать и использование баллистических ядерных ракет. Однако в то время Путин находился в Москве на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином. Во время встречи Си категорически предупредил Путина не прибегать к применению ядерного оружия в каком бы то ни было формате", - рассказал Маломуж.
Генерал отметил, что Россия была остановлена угрозой последствий таких действий, которые могли бы привести к глобальной конфронтации и уничтожению человечества.
По его словам, Китай после этого предупредил Россию, что в случае запуска ядерного оружия и последующей конфронтации встанет на сторону НАТО.
"И Путин отступил," - заявил Маломуж.
По мнению генерала, Путин осознал, что разрушительные последствия практически исключают возможность ядерных ударов, но он продолжает угрожать этим оружием Украине и Западу, чтобы утвердить свой авторитет.
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