Компания Latvijas valsts meži ("Латвийские государственные леса") приглашает старшеклассников принять участие в конкурсе стипендий LVM Bioekonomikas skola ("Школа биоэкономики LVM"), направленном на развитие более зеленой Латвии, сообщили представители компании.
Latvijas valsts meži приглашают старшеклассников участвовать в конкурсе стипендий
Для участия в конкурсе необходимо до 31 января представить плакат на тему "Моя Латвия, моя ответственность", включив идеи о многообразном использовании древесины в биоэкономике. Победители получат возможность отправиться в экспедицию по биоэкономике и претендовать на стипендии.
Конкурс проводится с 2017 года в сотрудничестве с Государственным центром содержания образования, АО Latvijas finieris и ассоциацией Zaļās mājas. Участвовать могут ученики 10-12 классов и студенты профессиональных учебных заведений в возрасте от 16 до 19 лет.
Руководитель отдела экологического образования LVM Лига Абизаре подчеркивает, что цель конкурса - углубить понимание молодёжи о биоэкономике и ее значении для национальной безопасности и независимости страны. Она отметила, что развитие биоэкономики и переработки древесины может снизить зависимость Латвии от нефти. Абизаре также добавила, что использование ископаемых ресурсов увеличивает загрязнение окружающей среды, способствует изменению климата и поддерживает недемократические и репрессивные режимы.
Авторы лучших плакатов первого этапа получат возможность в конце февраля принять участие в экспедиции по биоэкономике, где вместе с экспертами лесной отрасли они изучат инновации в выращивании и переработке деревьев. Экспедиции будут руководить представители различных профессий: лесоводы, химики, экономисты и другие специалисты. Они расскажут о разнообразных учебных и карьерных возможностях в области биоэкономики и биорафинации древесины.
На третьем этапе конкурса участники экспедиции в марте представят социальные рекламные видеоролики с посланием сверстникам, посвящённые Международному дню леса ООН. В конкурсе будут разыграны десять стипендий на суммы 700, 500, 300 и 100 евро.
Победителей определит жюри, состоящее из представителей LVM, Государственного центра содержания образования, Latvijas finieris, Zaļās mājas, ассоциации Latvijas koks, а также Латвийского государственного института химии древесины и научно-исследовательского института Silava. Дополнительно будет вручена специальная награда за лучшее использование социальных сетей.
Ранее сообщалось, что оборот LVM в 2023 году составил 626,019 миллиона евро, что на 10,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако прибыль компании сократилась на 8,8%, до 220,838 миллиона евро.
Компания управляет государственными лесными землями. Уставной капитал предприятия составляет 525,989 миллиона евро. Единственным владельцем LVM является государство, а держателем акций выступает Министерство сельского хозяйства.
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