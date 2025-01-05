Latvijas valsts meži приглашают старшеклассников участвовать в конкурсе стипендий

Для участия в конкурсе необходимо до 31 января представить плакат на тему "Моя Латвия, моя ответственность", включив идеи о многообразном использовании древесины в биоэкономике. Победители получат возможность отправиться в экспедицию по биоэкономике и претендовать на стипендии.

Конкурс проводится с 2017 года в сотрудничестве с Государственным центром содержания образования, АО Latvijas finieris и ассоциацией Zaļās mājas. Участвовать могут ученики 10-12 классов и студенты профессиональных учебных заведений в возрасте от 16 до 19 лет.

Руководитель отдела экологического образования LVM Лига Абизаре подчеркивает, что цель конкурса - углубить понимание молодёжи о биоэкономике и ее значении для национальной безопасности и независимости страны. Она отметила, что развитие биоэкономики и переработки древесины может снизить зависимость Латвии от нефти. Абизаре также добавила, что использование ископаемых ресурсов увеличивает загрязнение окружающей среды, способствует изменению климата и поддерживает недемократические и репрессивные режимы.