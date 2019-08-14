Ср, 14.08.2019
В Иордании мы нигде не видели людей, гуляющих с автоматами. Точно так же мы не видели большого количества женщин, одетых в черное с ног до головы. Напротив, некоторые даже не носили хиджабы, позволяя темным волосам свободно развеваться на ветру. Томс Ратфелдерс, журналист TVNET
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Стиль ценителей изысканных украшений: известные дамы Латвии выбирают черно-белую классику
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ФОТО: publicitātes

На днях в Юрмале, в архитектурном комплексе Kado Karim, прошла презентация нового латвийского бренда эксклюзивных украшений Óde и коллекции этически изготовленных бриллиантов Infinite Diamonds. Мероприятие почтили своим присутствием многие известные в Латвии персоны и ценители красоты. 

Гости получили уникальную возможность в числе первых познакомиться с этически изготовленными, то есть выращенными в лабораторных условиях, бриллиантами Infinite Diamonds, производимыми компанией EcoDiamond.

Особенность этих драгоценных камней в том, что они выращиваются по тщательно разработанной учеными технологии из многих содержащих углерод материалов. Таким образом, можно выбрать не только размер, цвет и форму камня, но и материал, из которого он будет изготовлен.

Например, почему бы не превратить в бриллиант лепестки роз из своего свадебного букета или охотничий трофей?

Параллельно была представлена и первая эксклюзивная коллекция дизайнерских украшений Óde - "KOCMOC", цель которой - привлечь внимание к актуальной проблеме наших дней - синдрому, или эффекту, Кесслера (гипотетическое развитие событий на околоземной орбите, когда космический мусор, появившийся в результате многочисленных запусков искусственных спутников, приводит к полной непригодности ближнего космоса для практического использования. Впервые такой сценарий детально описал консультант НАСА Дональд Кесслер. - Прим. ред.).

Украшения коллекции созданы двумя выдающимися латвийскими ювелирами современности - Марисом Шустиньшем и Валдисом Броже.

На мероприятии выступил известный пианист Андрей Осокин.

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