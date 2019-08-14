Чт, 15.08.2019
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Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию

Брентон Таррант.

ФОТО: / AP/Scanpix

Новозеландский стрелок, гражданин Австралии Брентон Таррант, которого обвиняют в совершении терактов в мечетях Крайстчерча, отправил в письмо из тюрьмы в Россию. Об этом сообщает Associated Press, пишет РБК. 

Письмо из шести страниц написано от руки и адресовано некоему "Алану". В нем Таррант рассказал о своей поездке в Россию в 2015 году и предупредил о надвигающемся "великом конфликте". 

Министр Новой Зеландии по делам исправительных учреждений Келвин Дэвис уверен, что письмо стрелка не должно было покинуть стены тюрьмы. Однако политик подчеркнул, что все заключенные в Новой Зеландии имеют право отправлять и получать письма.

Дэвис пообещал впредь не допускать аналогичных случаев. Новозеландское законодательство получает запретить заключенным отправлять корреспонденцию лишь в "очень ограниченном" количестве случаев.

Напомним, в марте этого года Таррант устроил стрельбу в мечетях новозеландского Крайстчерча - Аль-Нур и Линдвуд Масджид. В результате теракта погиб 51 человек, десятки пострадали. Австралиец вел прямую трансляцию атаки на своей странице в Facebook. Свою вину Таррант признавать отказался. 

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