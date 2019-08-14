Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию

Новозеландский стрелок, гражданин Австралии Брентон Таррант, которого обвиняют в совершении терактов в мечетях Крайстчерча, отправил в письмо из тюрьмы в Россию. Об этом сообщает Associated Press, пишет РБК.
Письмо из шести страниц написано от руки и адресовано некоему "Алану". В нем Таррант рассказал о своей поездке в Россию в 2015 году и предупредил о надвигающемся "великом конфликте".
Министр Новой Зеландии по делам исправительных учреждений Келвин Дэвис уверен, что письмо стрелка не должно было покинуть стены тюрьмы. Однако политик подчеркнул, что все заключенные в Новой Зеландии имеют право отправлять и получать письма.
Дэвис пообещал впредь не допускать аналогичных случаев. Новозеландское законодательство получает запретить заключенным отправлять корреспонденцию лишь в "очень ограниченном" количестве случаев.
Напомним, в марте этого года Таррант устроил стрельбу в мечетях новозеландского Крайстчерча - Аль-Нур и Линдвуд Масджид. В результате теракта погиб 51 человек, десятки пострадали. Австралиец вел прямую трансляцию атаки на своей странице в Facebook. Свою вину Таррант признавать отказался.