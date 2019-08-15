В Риге пьяный мужчина в трусах и с граблями вломился в центр соцухода

Представитель полиции указал, что на мужчине были надеты только трусы, он также пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Хулиган не хотел подчиняться указам полиции залезть в оперативный автомобиль, поэтому против него было использовано специальное средство, которое не вызывает травмы у человека, но влечет за собой болевой эффект. В результате инспекторам все же удалось успокоить мужчину.