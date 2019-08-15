В Риге пьяный мужчина в трусах и с граблями вломился в центр соцухода

Во вторник, 13 августа, через забор центра социального ухода Ezerkrasti перепрыгнул полуголый мужчина с граблями. Об этом сообщает передача Degpunktā.
Представитель полиции указал, что на мужчине были надеты только трусы, он также пребывал в состоянии алкогольного опьянения.
Хулиган не хотел подчиняться указам полиции залезть в оперативный автомобиль, поэтому против него было использовано специальное средство, которое не вызывает травмы у человека, но влечет за собой болевой эффект. В результате инспекторам все же удалось успокоить мужчину.
После того как работники муниципальной полиции допросили сотрудников центра, последние указали, что никто из перепуганных клиентов не пострадал.