Липину интересно Дзюдо-скандал: слон из мухи или повод задуматься?

Межэтнический скандал на соревнованиях по дзюдо, разумеется, стал поводом попиариться сразу для нескольких политиков. Все-таки, предвыборный период. Так что давайте с холодной головой разберемся - сопоставим ли масштаб произошедшего и разразившегося вокруг этого скандала?
Ответ Лиане Ланге
Полностью ее пост вы можете прочитать на ее странице в Facebook. Я же пройдусь по главным тезисам.
"С каких пор назвать национальность вслух - это национальная ненависть?"
Как я и писал выше, сама по себе констатация факта чьей-то национальности, конечно, никакой ненавистью не является. Но в контексте поединка и мотивации своего ребенка делать упор на национальности соперника - это уже на границе допустимого, мягко говоря. Интересно, как бы Ланга отреагировала, если бы на таком же соревновании чья-то мама крикнула "Вытри слезы, он - латыш"?