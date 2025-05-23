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Alexandra Nekrasova
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Липину интересно Дзюдо-скандал: слон из мухи или повод задуматься?

Майрис Бриедис, Лиана Ланга и Рудольф Бреманис и скандал вокруг межэтнического конфликта на соревнованиях по дзюдо

Межэтнический скандал на соревнованиях по дзюдо, разумеется, стал поводом попиариться сразу для нескольких политиков. Все-таки, предвыборный период. Так что давайте с холодной головой разберемся - сопоставим ли масштаб произошедшего и разразившегося вокруг этого скандала?

Ответ Лиане Ланге

Полностью ее пост вы можете прочитать на ее странице в Facebook. Я же пройдусь по главным тезисам.

"С каких пор назвать национальность вслух - это национальная ненависть?"

Как я и писал выше, сама по себе констатация факта чьей-то национальности, конечно, никакой ненавистью не является. Но в контексте поединка и мотивации своего ребенка делать упор на национальности соперника - это уже на границе допустимого, мягко говоря. Интересно, как бы Ланга отреагировала, если бы на таком же соревновании чья-то мама крикнула "Вытри слезы, он - латыш"?

"К тому же в Латвии всего одна нация - мы мононациональная страна"

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