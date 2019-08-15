Чт, 15.08.2019
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Вайра Вике-Фрейберга в интервью ВВС

Любовь Соболь объявила о прекращении голодовки

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Любовь Соболь

ФОТО: Reuters / Scanpix

Оппозиционный кандидат депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на своей странице в Facebook сообщила о прекращении голодовки, пишет "Радио Свобода".

По словам политика, она приняла решение прекратить голодовку по просьбе матери волонтера ее штаба Алексея Миняйло, который начал голодовку вместе с Соболь из солидарности. Миняйло был арестован по обвинению в участии в массовых беспорядках.

"До своего задержания он держал голодовку вместе со мной в Центре сбора подписей. Теперь он в СИЗО. Без возможности получать качественную медицинскую помощь", - подчеркнула Соболь.

Напомним, 13 июля Любовь Соболь объявила голодовку в знак протеста против отказа регистрировать её кандидатом в депутаты Мосгордумы. 

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