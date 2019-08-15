Чт, 15.08.2019
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Полиция просит помощи в поисках Виктории Солодовой 2005 года рождения

ФОТО: Valsts policija

Елгавский участок Госполиции ищет Викторию Солодову 2005 года рождения. 7 августа девочка вышла из дома в Ценской волости Озолниекского края и до сих пор не вернулась. 

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, длинные темные волосы. 

Она была одета в темно-синюю куртку, черные джинсы, розовую спортивную обувь. Девочка, возможно, находится в Риге.

Полиция призывает осмотреть фотографию девочки и отозваться всех, кто знает ее возможное местонахождение, позвонив по номерам 63004200, 63004202 или 110.

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