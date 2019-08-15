Полиция просит помощи в поисках Виктории Солодовой 2005 года рождения

Елгавский участок Госполиции ищет Викторию Солодову 2005 года рождения. 7 августа девочка вышла из дома в Ценской волости Озолниекского края и до сих пор не вернулась.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, длинные темные волосы.
Она была одета в темно-синюю куртку, черные джинсы, розовую спортивную обувь. Девочка, возможно, находится в Риге.
Полиция призывает осмотреть фотографию девочки и отозваться всех, кто знает ее возможное местонахождение, позвонив по номерам 63004200, 63004202 или 110.