Главный редактор журнала: СМИ - очень плохой бизнес

Как и любое другое медиа, журнал "Спектр" - очень плохой бизнес, говорит Лысенков. Приходится придумывать способы, как заработать или привлечь средства для продолжения работы.

По его словам, у "Спектра" четыре главных направления заработка. Первый - это реклама, как обычная медийная, так и спонсируемый контент. Второе направление финансирования - проекты, создаваемые при грантовой поддержке. Еще одно направление - совместные проекты с более крупными медиа. И четвертое направление финансирования связано с отдельным подразделением, которое работает в качестве контентного бюро.

"Мы делаем под заказ контент вообще не связанный с нашим изданием, а часто и не связанный с журналистикой вовсе. Например, мы делали статьи на английском языке о биткойне, криптовалютах и блокчейне для Мальтийской биржи", - поясняет Лысенков.

По его словам, деньги зарабатываются на таких проектах, а потом вкладываются в развитие журнала. Такой подход становится все более популярным для небольших, никем не поддерживаемых медиа, которые пытаются сами жить и развиваться. Потому что сами медиа нежизнеспособны, пока аудитория в массовом порядке не начнет понимать, что качественная информация - жизненно необходимая вещь.