Luminor призывает своих клиентов не беспокоиться и не путать PNB bankа с бывшим DNB bankа

Банк Luminor просит своих клиентов не беспокоиться и не путать PNB bankа с бывшим DNB bankа, сообщила агентству LETA представитель Luminor Инесе Кронберга.
Luminor, в который два года назад вошли два банка - Nordea и DNB, призывает своих клиентов быть внимательными и обращать внимание на название банков.
После того, как было объявлено о закрытии PNB bankа, Luminor стал получать звонки от встревоженных клиентов. Как подчеркнула Кронберга, клиенты прежнего DNB banka (ныне Luminor) могут быть полностью спокойны за свои вклады.
"Мы просим клиентов не тревожиться, так как заявление Комиссии рынка финансов и капитала касается закрытия PNB Banka (ранее Norvik banka), с чем Luminor никак не связан", - подчеркнула представитель банка.
Она добавила, что Luminor стабилен, финансовая ситуация в банке надежна, а показатели достаточности капитала превышают нормы, установленные надзорными органами.