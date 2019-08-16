Победительница "Битвы экстрасенсов" готовится к операции по смене пола
За последние пару лет победительница 15-го сезона популярного шоу "Битвы экстрасенсов" Джулия Ванг сильно изменилась. Теперь в ней с трудом можно узнать ту белокурую колдунью с пронзительным взглядом, которая в свое время еженедельно появлялась на телеэкранах и поражала зрителей своими способностями.
После участия в шоу Джулия Ванг резко похудела, избавилась от своих длинных локонов, отказалась от макияжа, сменила гардероб и стала внешне походить на мужчину. Недавно она призналась, что мечтала об этом давно.
"Моими кумирами всегда были мужчины. Нет, не в том понятии, что я сходила по ним с ума и, как говорится, "запала" на их внешность, нет. Я просто хотела быть на них похожей.
Манера говорить, привычки, характер, мысли - всегда замечаю какое-то сходство между теми людьми, которых считаю идеалом, и собой. Или хочу найти такое сходство. Но ни разу, ни единого разу я так не относилась к женщинам. Зато восторгалась внешностью многих из них. Это, наверное, неправильно", - делилась своими мыслями Ванг.
Галерея: Победительница шоу "Битва экстрасенсов" Джулия Ванг
Вскоре Джулия начала воплощать желаемое в реальность. Она стала называть себя Томасом и всерьез задумалась об операции по коррекции пола, так как гормональная терапия должного результата не дает.
"Я, очевидно, представляю собой квантовую суперпозицию всевозможных состояний частиц, отличающихся различными значениями импульса.
Я стою в суперпозиции состояний одинаковых, не взаимодействующих между собой параллельных Вселенных, каждая из которых содержит "альтернативную историю" моих частиц",
- написала она в одном из своих постов.
Напомним, ранее на своей страничке в Instagram Джулия опубликовала пост, в котором рассказала о своем тяжелом заболевании.
"...У меня есть нечто общее с королевой Англии Елизаветой Тюдор и Жанной д Арк. Правда, у них тоже синдром Морриса",
- сообщила подписчикам Ванг, отметив, что не является трансгендером и не делала пластических операций.
Галерея: Экстрасенс Джулия Ванг