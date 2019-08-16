Пт, 16.08.2019
Чековая лотерея вовлекла в борьбу самих жителей, так как не секрет, что часто чеки не выдают, так как покупатели их не просят. Сейчас же мне самой приходилось сталкиваться с тем, что кто-то просит у продавцов чеки других покупателей. Даце Пелека, зам. гендиректора СГД

"Тако Майриса Бриедиса" и другие вкусности: Ресторан праздника Риги приглашает всех
15 ресторанов в одном

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ФОТО: Пресс-фото

В субботу, 17 августа, на площади Спикери уже в шестой раз откроется Ресторан праздника Риги. Он будет работать с 12:00 до 20:00.

В этом году темой Праздника Риги стали легенды. Это нашло отражение в названиях блюд, которые будут предлагаться в ресторане.

В меню можно будет найти такие блюда, как "Тако Майриса Бриедиса", "Девушка с жемчужной устрицей", "Закуска стража Риги", "Подарок одинокому мужчине", "Краткое руководство по приготовлению на гриле" и другие.

В празднике участвуют Restorāns 3, Avalon, B-Bārs, Bibliotēka Nr.1, Entresol, Eqqus, Ferma, Kaļķu vārti, Kolonāde. Mūsu stāsti, Le dome, MUUS, Osta/Garage, Stage 22, Tinto и Valmiermuižas alus vēstniecība Rīgā.

О музыкальном сопровождении и исполнении легендарных хитов на протяжении всего дня позаботятся Микс Галвановскис, различные ансамбли и Жорж Сиксна.

ФОТО: Пресс-фото

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