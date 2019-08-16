"Тако Майриса Бриедиса" и другие вкусности: Ресторан праздника Риги приглашает всех
В субботу, 17 августа, на площади Спикери уже в шестой раз откроется Ресторан праздника Риги. Он будет работать с 12:00 до 20:00.
В этом году темой Праздника Риги стали легенды. Это нашло отражение в названиях блюд, которые будут предлагаться в ресторане.
В меню можно будет найти такие блюда, как "Тако Майриса Бриедиса", "Девушка с жемчужной устрицей", "Закуска стража Риги", "Подарок одинокому мужчине", "Краткое руководство по приготовлению на гриле" и другие.
В празднике участвуют Restorāns 3, Avalon, B-Bārs, Bibliotēka Nr.1, Entresol, Eqqus, Ferma, Kaļķu vārti, Kolonāde. Mūsu stāsti, Le dome, MUUS, Osta/Garage, Stage 22, Tinto и Valmiermuižas alus vēstniecība Rīgā.
О музыкальном сопровождении и исполнении легендарных хитов на протяжении всего дня позаботятся Микс Галвановскис, различные ансамбли и Жорж Сиксна.