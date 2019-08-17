Архангельских врачей не предупредили о радиации при лечении пострадавших от взрыва ракеты

Согласно информации источников издания, на обследование в Москву были отправлены пять или шесть сотрудников больницы, которые общались с пострадавшими. Всего же Министерство здравоохранения предлагал пройти анализы 60 медикам. По другой информации, в Москву могли отправиться порядка 50 врачей. Впрочем, официально эта информация не подтверждена.

Чиновники и руководители больницы не предупредили врачей, что пострадавшие при взрыве ракеты заражены радиацией. По словам источника The Moscow Times, у врачей были подозрения, но им никто не сказал, что нужно защищать себя. Врачи, лечившие пострадавших, были в ярости от того, что их не предупредили.

"Только спустя некоторое время им дали свинцовые фартуки, но это уже была не защита. Из-за радиоактивной пыли на несколько дней закрыли приемное отделение больницы и операционный блок", — приводят "Северные новости" слова сотрудницы больницы.

Источники "Медузы" в медицинских кругах ранее сообщали, что палаты, где лежали пострадавшие от взрыва, обработали от радиоактивного заражения.

Как сообщает "Интерфакс", в пресс-службе правительства Архангельской области не подтвердили информацию о радиоактивном нуклиде в организме одного из врачей.

Медики, которых направляли на обследование в Москву, вернулись в Архангельск, никто не госпитализирован.