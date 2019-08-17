Архангельских врачей не предупредили о радиации при лечении пострадавших от взрыва ракеты

У врача Архангельской областной больницы, лечившего пострадавших при взрыве ракеты 8 августа, обнаружили в мышечной ткани радиоактивный нуклид цезий-137. Пострадавший врач отказался общаться с журналистами — все сотрудники больницы, контактировавшие с ранеными при взрыве, по требованию ФСБ подписали документы о неразглашении, сообщает "Медуза" со ссылкой на The Moscow Times.
Согласно информации источников издания, на обследование в Москву были отправлены пять или шесть сотрудников больницы, которые общались с пострадавшими. Всего же Министерство здравоохранения предлагал пройти анализы 60 медикам. По другой информации, в Москву могли отправиться порядка 50 врачей. Впрочем, официально эта информация не подтверждена.
Чиновники и руководители больницы не предупредили врачей, что пострадавшие при взрыве ракеты заражены радиацией. По словам источника The Moscow Times, у врачей были подозрения, но им никто не сказал, что нужно защищать себя. Врачи, лечившие пострадавших, были в ярости от того, что их не предупредили.
"Только спустя некоторое время им дали свинцовые фартуки, но это уже была не защита. Из-за радиоактивной пыли на несколько дней закрыли приемное отделение больницы и операционный блок", — приводят "Северные новости" слова сотрудницы больницы.
Источники "Медузы" в медицинских кругах ранее сообщали, что палаты, где лежали пострадавшие от взрыва, обработали от радиоактивного заражения.
Как сообщает "Интерфакс", в пресс-службе правительства Архангельской области не подтвердили информацию о радиоактивном нуклиде в организме одного из врачей.
Медики, которых направляли на обследование в Москву, вернулись в Архангельск, никто не госпитализирован.
Напомним, после взрыва ракеты Росгидромет зафиксировал 8 августа в Северодвинске превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями. Затем радиационный фон в городе нормализовался.