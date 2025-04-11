Перед Пасхой литовские производители предупредили о росте цен на продукты

В Литве перед Пасхой поставщики массово уведомляют торговые сети о планах повысить цены на продукты питания. Особенно это касается говядины, рыбы - в частности, сельди - яиц и кондитерских изделий, сообщает TV3.lt.
Производители мясной продукции обратились к ритейлерам с намерением поднять цены на свою продукцию примерно на треть. В первую очередь речь идет о говядине, дефицит которой ощущается по всей Европе. Также прогнозируется рост цен на рыбу, в том числе сельдь - более чем на 10%. Исключением не станут и сладости: их подорожание связывают с ростом цен на сливочное масло, растительные масла и яйца.
Уже в прошлом году в литовских магазинах говядина заметно подорожала. За килограмм говяжьего окорока без кости покупатели платят примерно на 10% больше, чем год назад - цена выросла на один евро.
"Мы покупаем, но это очень дорого… Вы видели цену? Посмотрите, сколько стоило два года назад. Разница огромная. Сейчас такое время - все дорожает, а зарплаты не поспевают", - пожаловалась телеканалу TV3 жительница Вильнюса, возмущенная ростом цен на еду.
Сеть супермаркетов Maxima регулярно публикует данные о том, как часто поставщики информируют о грядущем повышении цен. В марте сеть получила 34 таких запроса. Чаще всего с подобными уведомлениями обращаются переработчики говядины, намеренные продавать мясо примерно на треть дороже, чем раньше.
"На рост цен влияет и ситуация с заболеваниями крупного рогатого скота. Во всей Европе наблюдается высокий спрос на говядину, и предложение уже не справляется с этим спросом", - отмечает Титас Атрашкявичюс из Maxima LT.
"Мы видим, что на рынке ЕС цены на говядину выросли на 25-30 процентов, и цена на свежее мясо продолжает расти. Это совершенно нестандартная ситуация: последние 3-4 года все было более-менее стабильно - колебания на уровне 1-2 процента. Но с осени прошлого года наблюдается резкий скачок", - удивляется глава Ассоциации переработчиков мяса Эгидиюс Мацкявичюс.
Дешевой говядины на рынке больше нет
Видмантас Расимас, фермер и производитель говядины из района Пренай, радуется росту цен, но предупреждает: на рынке все больше рисков.
"Цены радуют, но если начнутся вспышки заболеваний - синий язык, ящур - это будет катастрофа. Радоваться, что кто-то не может завозить мясо, а цены у нас растут - недальновидно", - говорит господин Расимас и добавляет, что дешевая говядина исчезла по всей Европе.
"Цены выросли примерно в полтора раза. Раньше, я думаю, это дешевое мясо просто завозили из других стран Европы", - добавляет он.
Рост цен, по словам главы Ассоциации мясопереработчиков Мацкявичюса, меняется и в ответ на действия Польши.
"Поляки выиграли тендеры и отправили в Турцию 42 тысячи тонн говядины. С тех пор, с прошлого года, мы наблюдаем восстановление внутреннего рынка. Поляки скупают литовскую говядину. Цены начинают расти", - поясняет он.
Подорожают рыба и яйца
Сеть Maxima утверждает, что поставщики намерены поднять цены не только на говядину, но и на рыбные продукты, особенно на сельдь - неотъемлемую часть пасхального стола.
"Они хотят повысить цену на рыбу примерно на 12 процентов, в первую очередь на соленую и маринованную сельдь", - сообщает представитель Maxima LT Атрашкявичюс.
Вместе с рыбой дорожают и кондитерские изделия - их себестоимость растет из-за увеличения цен на яйца. За последний год яйца категории L подорожали примерно на 25%, а стоимость упаковки превысила три евро. Изменения цен на ингредиенты повлияли и на конечную стоимость продуктов, которую поставщики хотят поднять до 25%.
"Цены на выпечку, кулинарные изделия, торты и печенье могут вырасти просто из-за дороговизны яиц", - добавляет Атрашкявичюс.
Подорожание затронуло и сливочное масло, поэтому сладкий пасхальный стол в этом году, вероятно, обойдется дороже, чем в прошлом.
"Цены на сливочное масло выросли на треть. Говоря о Пасхе и пасхальных сладостях, можно с уверенностью сказать: себестоимость выше как минимум на 10%. Это касается и шоколадных изделий, и кондитерских", - отмечает экономист SEB Тадас Повилаускас.
Тем не менее экономисты считают, что в этом году общий рост цен на продукты начнет замедляться. Большинство компаний уже заложили повышенные издержки в стоимость своих товаров.
Схожие тенденции наблюдаются и в супермаркетах: запросы поставщиков на повышение цен становятся менее частыми.
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