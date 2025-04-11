Перед Пасхой литовские производители предупредили о росте цен на продукты

"На рост цен влияет и ситуация с заболеваниями крупного рогатого скота. Во всей Европе наблюдается высокий спрос на говядину, и предложение уже не справляется с этим спросом", - отмечает Титас Атрашкявичюс из Maxima LT.

"Мы видим, что на рынке ЕС цены на говядину выросли на 25-30 процентов, и цена на свежее мясо продолжает расти. Это совершенно нестандартная ситуация: последние 3-4 года все было более-менее стабильно - колебания на уровне 1-2 процента. Но с осени прошлого года наблюдается резкий скачок", - удивляется глава Ассоциации переработчиков мяса Эгидиюс Мацкявичюс.

Дешевой говядины на рынке больше нет

Видмантас Расимас, фермер и производитель говядины из района Пренай, радуется росту цен, но предупреждает: на рынке все больше рисков.

"Цены радуют, но если начнутся вспышки заболеваний - синий язык, ящур - это будет катастрофа. Радоваться, что кто-то не может завозить мясо, а цены у нас растут - недальновидно", - говорит господин Расимас и добавляет, что дешевая говядина исчезла по всей Европе.

"Цены выросли примерно в полтора раза. Раньше, я думаю, это дешевое мясо просто завозили из других стран Европы", - добавляет он.

Рост цен, по словам главы Ассоциации мясопереработчиков Мацкявичюса, меняется и в ответ на действия Польши.