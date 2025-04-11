Трамп готовит новые санкции, если Путин не согласится на перемирие до конца апреля

Первоначальные планы Трампа достичь перемирия до Пасхи - 20 апреля - в Белом доме уже признали нереалистичными. Более того, в администрации опасаются, что мирное соглашение может оказаться невозможным даже в "ближайшие месяцы", как ранее сообщали источники Reuters.

По информации Fox News, Трамп недоволен поведением Путина и считает, что тот намеренно затягивает переговорный процесс. Белый дом, согласно источникам Fox, рассматривает вариант введения жестких санкций против так называемого "теневого флота" России. Сам Трамп ранее заявлял, что может установить до 500% пошлин для стран, покупающих российскую нефть.

Между тем, по сведениям The Moscow Times, приближенным к Кремлю, Путин на переговорах по Украине придерживается максимально жесткой позиции, а в его окружении доминируют сторонники "партии войны".

Во время мартовских переговоров в Саудовской Аравии российская делегация, как сообщается, потребовала полного контроля над четырьмя украинскими регионами - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями - в пределах их административных границ. Один из источников утверждает, что Москва может попытаться захватить часть других украинских регионов - например, Днепропетровской или Сумской - чтобы затем предложить их обменять на Херсон и Запорожье.