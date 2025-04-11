Трамп готовит новые санкции, если Путин не согласится на перемирие до конца апреля

Администрация президента США Дональда Трампа считает конец апреля условным дедлайном для переговоров по Украине и ожидает, что к этому сроку Кремль примет решение о перемирии. Об этом сообщает агентство Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По информации источника, если президент России Владимир Путин не согласится на прекращение огня до конца месяца, США введут новый пакет санкций. Эти меры могут быть оформлены как президентский указ Трампа, так и в виде санкционного законодательства, принятого Конгрессом, уточняет Axios. В первом случае санкции можно будет отменить простым решением главы государства, тогда как во втором - потребуется длительная парламентская процедура, способная растянуться на десятилетия.
Передать ультиматум Кремлю, по всей видимости, предстоит специальному посланнику Трампа - Стиву Уиткоффу, который в пятницу, 11 апреля, должен встретиться с Владимиром Путиным. Глава Госдепартамента Марко Рубио 4 апреля уже заявил, что США не собираются ждать "месяцами" и дают Путину всего несколько недель на раздумья.
За последние два месяца российские и американские дипломаты встречались как минимум шесть раз, в том числе дважды на прошлой неделе. Однако ни одна из этих встреч не привела к конкретным результатам. По информации, имеющейся у Axios, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 2 и 3 апреля прибыл в Вашингтон, а накануне, 10 апреля, делегации обеих стран в Стамбуле вели переговоры почти шесть часов.
Первоначальные планы Трампа достичь перемирия до Пасхи - 20 апреля - в Белом доме уже признали нереалистичными. Более того, в администрации опасаются, что мирное соглашение может оказаться невозможным даже в "ближайшие месяцы", как ранее сообщали источники Reuters.
По информации Fox News, Трамп недоволен поведением Путина и считает, что тот намеренно затягивает переговорный процесс. Белый дом, согласно источникам Fox, рассматривает вариант введения жестких санкций против так называемого "теневого флота" России. Сам Трамп ранее заявлял, что может установить до 500% пошлин для стран, покупающих российскую нефть.
Между тем, по сведениям The Moscow Times, приближенным к Кремлю, Путин на переговорах по Украине придерживается максимально жесткой позиции, а в его окружении доминируют сторонники "партии войны".
Во время мартовских переговоров в Саудовской Аравии российская делегация, как сообщается, потребовала полного контроля над четырьмя украинскими регионами - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями - в пределах их административных границ. Один из источников утверждает, что Москва может попытаться захватить часть других украинских регионов - например, Днепропетровской или Сумской - чтобы затем предложить их обменять на Херсон и Запорожье.
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