Найденные документы нельзя публиковать в соцсетях

Если получилось так, что вы потеряли паспорт или ID-карту, то немедленно сообщите об этом в Управление по делам гражданства и миграции и/или в Госполицию или в Государственную пограничную службу. В случае, если документ был потерян за границей, тогда нужно сообщить в посольство Латвии.

В свою очередь, если вы нашли чужой документ, тогда его нужно отнести в место выдачи или же в ближайший участок полиции.

"Ни в коем случае нельзя этот документ и фотографию с ним публиковать в социальной сети для того, чтобы найти владельца. С одной стороны, можно понять, что нашедший хочет как-то помочь, но так - определенно не хорошая идея", - указала представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Во-первых, публикуя имя и фамилию незнакомого человека, а также персональный код и другие данные, эта информация может быть незаконно использована третьими лицами.

"Во-вторых, это не надо делать потому, что существует защита персональных данных. Позднее потерявший документ может обратиться в полицию и сообщить, что другой человек неправомерно опубликовал данные", - сказала Гжибовска.