Вс, 18.08.2019
Чековая лотерея вовлекла в борьбу самих жителей, так как не секрет, что часто чеки не выдают, так как покупатели их не просят. Сейчас же мне самой приходилось сталкиваться с тем, что кто-то просит у продавцов чеки других покупателей. Даце Пелека, зам. гендиректора СГД
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Жесткий Brexit может привести к нехватке продовольствия, топлива и медикаментов в Великобритании

Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

Выход из Евросоюза без соглашения может спровоцировать в Великобритании нехватку продовольствия, топлива и медикаментов. Об этом свидетельствуют правительственные документы, пишет The Sunday Times.

Помимо этого, согласно данным офиса кабинета министров о предполагаемых последствиях Brexit, существует угроза обострения ситуации на границе с Ирландией, а это может повлечь массовые протесты и блокирование дорог.

В результате возможен рост расходов на социальное обеспечение, могут случиться сбои с поставками топлива, лекарств и продуктов. Схожие риски связаны с таможней Франции, — где с различными задержками встретится около 85% грузовых транспортных средств, — а также с работой портов, где сбои могут растянуться до нескольких месяцев.

В документах отмечается, что из-за этого "жесткий" Brexit может вызвать рост цен. Помимо того, есть вероятность роста пошлин на импорт бензина, что, скорее всего, может привести к закрытию двух нефтеперерабатывающих предприятий, потере около двух тысяч рабочих мест и забастовкам.

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