Жесткий Brexit может привести к нехватке продовольствия, топлива и медикаментов в Великобритании

Помимо этого, согласно данным офиса кабинета министров о предполагаемых последствиях Brexit, существует угроза обострения ситуации на границе с Ирландией, а это может повлечь массовые протесты и блокирование дорог.

В результате возможен рост расходов на социальное обеспечение, могут случиться сбои с поставками топлива, лекарств и продуктов. Схожие риски связаны с таможней Франции, — где с различными задержками встретится около 85% грузовых транспортных средств, — а также с работой портов, где сбои могут растянуться до нескольких месяцев.