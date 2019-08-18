Жесткий Brexit может привести к нехватке продовольствия, топлива и медикаментов в Великобритании

Выход из Евросоюза без соглашения может спровоцировать в Великобритании нехватку продовольствия, топлива и медикаментов. Об этом свидетельствуют правительственные документы, пишет The Sunday Times.
Помимо этого, согласно данным офиса кабинета министров о предполагаемых последствиях Brexit, существует угроза обострения ситуации на границе с Ирландией, а это может повлечь массовые протесты и блокирование дорог.
В результате возможен рост расходов на социальное обеспечение, могут случиться сбои с поставками топлива, лекарств и продуктов. Схожие риски связаны с таможней Франции, — где с различными задержками встретится около 85% грузовых транспортных средств, — а также с работой портов, где сбои могут растянуться до нескольких месяцев.
В документах отмечается, что из-за этого "жесткий" Brexit может вызвать рост цен. Помимо того, есть вероятность роста пошлин на импорт бензина, что, скорее всего, может привести к закрытию двух нефтеперерабатывающих предприятий, потере около двух тысяч рабочих мест и забастовкам.