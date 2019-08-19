Как сжечь жир на животе без тренировок

1. Уборка дома. Исследования ученых показали, что за два часа полноценной генеральной уборки помещения человек сжигает до 600 калорий. Действительно, необходимость мыть окна или оттирать ванну требует от нас напряжения самых разных мышц тела. Уборка помещению необходима в регулярном режиме, так что приходится попотеть.

2. Просмотр ужастика. Оказывается, для избавления от лишнего веса порой даже не нужно вставать с дивана. Исследователи из Университета Вестминстера выяснили, что при просмотре ужастиков, которые по-настоящему нас пугают, человек интенсивно потеет и теряет лишние калории.

В среднем качественный фильм ужасов может избавить нас от 184 калорий, а если просматривать ужастики несколько раз в неделю, то это число перевалит за 500.

3. Сауна. Конечно, поход в сауну вызывает у многих больше приятных ощущений, чем посещение спортзала. К слову, сауна позволяет сжечь приблизительно 50 калорий. Конечно, с потом человек теряет гораздо больше веса, но потом он употребляет воду, и почти все возвращается на круги своя.

4. Имбирь. Недавнее исследование показало, что

корень имбиря обеспечивает длительное ощущение сытости. Чем более активно мы используем эту приправу, тем меньше употребляем пищи в долгосрочной перспективе.

5. Сон без одежды. Чем меньше одежды на вас во время сна, тем полезнее для вашей талии. Голому телу сложнее согреться, и для этого процесса оно сжигает больше калорий, чем когда вы спите в пижаме или в какой-то другой одежде.

Кстати, недавно на страницах издания Metro эксперты объяснили, почему занятия в спортзале неэффективны для сжигания жира на животе.

Так, по словам персонального тренера Ханны Льюис, выполнение определенных упражнений ради, например, достижения плоского живота - бесполезно. "Похудение только одной части тела просто невозможно. Нет никаких научных доказательств того, что похудеть в определенном месте можно с помощью одних только упражнений. Например, вы никогда не уберете жир с живота, просто качая пресс", - пояснила Льюис, отметив, что потеря веса происходит при дефиците калорий на фоне регулярных физических нагрузок.

"У всех у нас от природы есть мышцы пресса. Если бы их не было, мы бы рухнули, поскольку они являются частью системы, которая удерживает нас в вертикальном положении вместе с позвоночником. Хотите, чтобы эти мышцы были видны?

Нужно уменьшить общий процент содержания жира в организме. Вы не добьетесь результата, пока этот показатель не опустится до 18 процентов у женщин и 16 - у мужчин»,