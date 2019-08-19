Rail Baltica получит 123 объекта недвижимости в аэропорту "Рига" и на Центральном вокзале

Как сообщили представители предприятия, в районе вокзала отчуждаемых объектов меньше, так как линия Rail Baltica пройдет вдоль нынешней железной дороги, но процесс отчуждения будет сложным, потому что объекты находятся в историческом центре города.

В окрестностях аэропорта объектов больше, так как железнодорожная линия, насыпи, эстакада и др. строятся тут впервые.