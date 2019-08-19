Rail Baltica получит 123 объекта недвижимости в аэропорту "Рига" и на Центральном вокзале

На нужды железнодорожного проекта Rail Baltica на участках аэропорта "Рига" и Рижского центрального вокзала будет отчуждено 123 объекта недвижимости, сообщила агентству LETA Рита Воронкова, представитель реализующего проект Rail Baltica в Латвии предприятия Eiropas dzelzceļa līnijas.
86 предусмотренных для отчуждения объектов находятся на участке станции Rail Baltica и ее инфраструктуры в аэропорту "Рига", их общая площадь составляет 21,84 га. 37 объектов недвижимости общей площадью 1,3 га находятся на участке Рижского центрального вокзала.
Как сообщили представители предприятия, в районе вокзала отчуждаемых объектов меньше, так как линия Rail Baltica пройдет вдоль нынешней железной дороги, но процесс отчуждения будет сложным, потому что объекты находятся в историческом центре города.
В окрестностях аэропорта объектов больше, так как железнодорожная линия, насыпи, эстакада и др. строятся тут впервые.
Подготовка к процессу отчуждения недвижимости началась в Латвии в 2017 году, и оно ведется одновременно с проектированием трассы и станций Rail Baltica. Первым в Латвии начато проектирование станции Rail Baltica и связанной с ней инфраструктуры в аэропорту "Рига".
Одновременно начат процесс отчуждения недвижимости на участке от ул. Золитудес в Риге до ул. Дзирниеку в Марупе. Затем последовали проектировочные работы в районе Центрального вокзала, ведется работа также с расположенными там объектами недвижимости - на участке от ул. Лачплеша до ул. Елгавас. Вокзал и аэропорт - те участки, на которых в 2021 году начнется строительство трассы.
В целом в процессе планирования трассы Rail Baltica идентифицировано 1623 объекта недвижимости, которые затронет трасса, в том числе 1179 принадлежат частным и юридическим лицам, а 444 - государству или самоуправлениям. Финансирование для нужд отчуждения на этом этапе реализации проекта составляет 15,6 млн евро.