После Brexit свободный въезд гражданам ЕС в Великобританию будет ограничен

Лондон сегодня проинформировал о том, что сразу же после Brexit, 31 октября, свободный въезд в Великобританию гражданам Европейского союза будет ограничен. Об этом пишет Rus.Postimees со ссылкой на газету Independent.
Глава Министерства внутренних дел Прити Пател настаивает на мгновенном введении запрета, несмотря на то, что это вызовет хаос и неясность в стране.
Примерно 3,6 миллионов граждан ЕС, которые проживают в Великобритании, уже осведомлены, что они должны ходатайствовать о статусе постоянного жителя. В настоящее время уже подано более миллиона заявлений, так как данная программа была начата еще при Терезе Мэй.
Ранее министры планировали отложить вопрос о свободном передвижении до тех пор, пока не вступят в силу новые иммиграционные правила, но Палата общин так и не пришла к единому решению.
Некоторые политические обозреватели полагают, что данными решительными действиями Великобритания пытается заставить Европейский союз возобновить переговоры по Brexit.