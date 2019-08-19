После Brexit свободный въезд гражданам ЕС в Великобританию будет ограничен

Примерно 3,6 миллионов граждан ЕС, которые проживают в Великобритании, уже осведомлены, что они должны ходатайствовать о статусе постоянного жителя. В настоящее время уже подано более миллиона заявлений, так как данная программа была начата еще при Терезе Мэй.