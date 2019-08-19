Полиция задержала двух злоумышленников, которые избили мужчину и украли у него велосипед

Полиция сообщила, что пострадавший позвонил около 19:30. Нападение произошло в Риге на улице Петерсалас.

Полицейские прибыли на место происшествия, выяснили приметы нападавших, после чего оправились на их поиски. Принимая во внимание то, что у мужчины были раны на голове и сломан палец, его доставили в лечебное учреждение.

Недалеко от места преступления полицейские заметили двух подходящих под описание мужчин с травмами и следами крови на одежде. При них был велосипед. В подозрении о краже они были задержаны. Пострадавший опознал свой велосипед.

Задержанные 1998 и 1983 годов рождения, как сообщается, многократно были судимы за кражи из торговых мест. Это был первый раз, когда они попали в поле зрения полиции за более тяжкое преступление.

В момент задержания в выдохе мужчин было примерно 1,5 промилле алкоголя.

В связи с происшествием начат уголовный процесс. За преступление грозит лишение свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества или без нее.

В настоящее время злоумышленники находятся в изоляторе.