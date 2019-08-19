Видео: россиянин на глазах у толпы пытался выбросить ребенка с третьего этажа

На глазах у людей, которые собрались у дома, участковый полицейский Василий Мартынов и сержант Виктор Ковальчук поднялись наверх, проникли в квартиру через окно, забрали грудного ребенка у мужчины и передали врачам скорой помощи. Также, отмечается в подписи к видео, в спасательной операции принимал участие заместитель начальника службы пожаротушения Руслан Алукаев.

"Известия Мордовии" поговорили с жильцами дома, которые рассказали, что родители спасенной малышки с выходных праздновали ее крещение. В понедельник мужчина выгнал жену на улицу и начал выкидывать из окна вещи и бытовые предметы, а уже позднее он начал угрожать, что следующую выкинет пятимесячную девочку. При этом он "подбрасывал ее в воздухе и, как куклу, ловил за ноги". Мать ребенка в это время стояла под балконом и молила супруга не делать этого с ребенком.