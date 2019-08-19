Две станции мониторинга ядерных взрывов в России отключились после ЧП в Северодвинске

Как сообщается, это станции в Кирове и Дубне. Они расположены ближе всего к месту инцидента. Станции перестали передавать сигнал спустя два дня после взрыва. Как говорит сам Зербо, это взволновало экспертов ДВЗЯИ, которые подозревают, что таким образом в России пытаются скрыть сведения о ЧП. Россия со своей стороны сказала, что сбой спровоцирован "проблемами с сетью и связью".