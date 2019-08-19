Две станции мониторинга ядерных взрывов в России отключились после ЧП в Северодвинске

Две станции мониторинга ядерных взрывов, которые работают на территории России в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), больше не передают сигнал после взрыва ракеты на полигоне под Северодвинском. Об этом газете The Wall Street Journal сообщил лидер Организации ДВЗЯИ Лассина Зербо.
Как сообщается, это станции в Кирове и Дубне. Они расположены ближе всего к месту инцидента. Станции перестали передавать сигнал спустя два дня после взрыва. Как говорит сам Зербо, это взволновало экспертов ДВЗЯИ, которые подозревают, что таким образом в России пытаются скрыть сведения о ЧП. Россия со своей стороны сказала, что сбой спровоцирован "проблемами с сетью и связью".
Также у себя в Twitter-аккаунте Зербо опубликовал карту предполагаемого распространения "гипотетических частиц" после аварии.
To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) August 18, 2019
8 августа на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области случился взрыв. В результате ЧП погибли, как минимум пять человек. Согласно версии "Росатома", взорвалась ракета, в двигателе которой был использован радиоактивный изотопный источник питания.
The New York Times со ссылкой на данные разведки передавала, что это был взрыв ракеты "Буревестник" с ядерной энергоустановкой. Эту версию поддержал глава США Дональд Трамп.